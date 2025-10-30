Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Agnese: “Datti una calmata”, tensione tra Sara e Marco

La puntata del 30 ottobre di Uomini e Donne è stata un vero mix di emozioni, tra scontri, gelosie e rimproveri. Il pubblico ha assistito a due momenti clou: da una parte il duro faccia a faccia tra Maria De Filippi e Agnese De Pasquale, dall'altra la discussione accesa tra Sara Gaudenzi e il suo corteggiatore Marco.

Trono Classico: scintille tra Sara e Marco, ma Andrea conquista punti

La tronista ha aperto la puntata lamentando la mancanza di attenzioni da parte di uno dei suoi corteggiatori che, a suo dire, non si è comportato bene con lei. A quel punto Sara Gaudenzi ha puntato il dito contro Marco, dal quale avrebbe voluto un gesto di affetto. Il giovane, però, non sembra intenzionato a cedere facilmente, soprattutto dopo alcune discussioni che hanno già messo alla prova la loro conoscenza.

A complicare le cose ci ha pensato il comportamento di Marco, che in studio è stato accusato da Sara di aver rivolto attenzioni anche alle corteggiatrici di Flavio. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto alla giovane e che Marco ha contestato con forza "Maria guardavo verso di te", ha detto alla conduttrice.

Marco Veneselli

La tronista, intanto, è uscita in esterna con Andrea, e tra i due l'atmosfera è apparsa leggera e complice. La loro uscita è stata una gara di battute e chiacchiere, ma anche un momento per conoscersi meglio. Sara ha detto che anche l'esterna con Nicolò, che non è stata trasmessa, è andata bene "lui fisicamente è più il mio tipo".

Il momento più teso è arrivato quando, in una classifica sui suoi tre corteggiatori, Sara ha collocato Marco al'ultimo posto per affinità fisica. Un dettaglio che il ragazzo non ha affatto digerito, reagendo con visibile fastidio e alimentando ancora di più la tensione tra i due.

Trono Over: Maria De Filippi contro Agnese, "Ma chi sei?"

Nello spazio dedicato al Trono Over, protagonista assoluta è stata la dama, tornata a confrontarsi con Federico Mastrostefano. Agnese De Pasquale, non riesce ad accettare il fatto che il cavaliere non sia attratto da lei. A mettere ordine nella discussione è intervenuta Maria De Filippi, che si è mostrata dura e decisa nel richiamare la dama.

Sara Gaudenzi

"Io ho visto il vostro post puntata e avevo deciso di non mandarlo in onda per protezione tua, ma adesso spero che la regia lo mandi. Tu dici a Federico:'Adesso che non ci sono più io capisci quando una donna ha valore rispetto ad altre che stanno lì'. L'ho trovato tremendo."

Dopo la messa in onda della clip, la conduttrice ha rincarato la dose: "Svilisce Erika, gli dici: 'Ti piace vincere facile, vai con quella lì'. Ma caspita, chi sei? Non volevo neppure mandarlo in onda." A nulla sono servite le spiegazioni di Agnese, che ha provato a parlare di "un discorso caratteriale".

Maria è rimasta ferma sulla sua posizione: "Capita di non piacere a un uomo, è successo a tutte, ma si va avanti. Non è che non ti vuole perché è insicuro e le altre sono sceme. Datti una calmata." Nonostante il rimprovero, Federico e Agnese si sono poi concessi un ballo al centro dello studio, lasciando intravedere che tra i due il capitolo potrebbe non essere del tutto chiuso.