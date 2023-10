Uomini e donne: Maria de Filippi caccia Marco mentre Alessia piange disperata

L'avventura di Marco a Uomini e Donne Over è giunta al termine. Dopo la conclusione della sua frequentazione con Alessia, il cavaliere è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare il programma. Marco aveva dichiarato che nessuna delle dame presenti sul parterre suscitava il suo interesse, e nemmeno il pianto di Aurora è riuscito a cambiare il suo punto di vista.

Uomini e donne del 26 ottobre: o protaqgonisti di oggi:

Marco e Aurora

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha segnato la conclusione della frequentazione tra Marco e Aurora. Nonostante la loro grande intesa, hanno deciso di interrompere la conoscenza, soprattutto su iniziativa di Marco. Oggi, Tina e Gianni hanno criticato Aurora per aver continuato a tenere la mano a Marco dopo le sue dichiarazioni.

La decisione di Marco ha scatenato la reazione irritata di Maria De Filippi, che ha chiesto a Marco se fosse interessato ad altre dame presenti. Di fronte alla risposta negativa di Marco, Maria ha replicato: "Allora lasci il programma? Se non vuoi frequentare Aurora e nessuna ti interessa, perché dovresti restare?".

L'addio di Marco ha lasciato Aurora in lacrime. Probabilmente, la donna non si aspettava che Marco avrebbe abbandonato il dating show in modo definitivo oggi. Tuttavia, le sue lacrime non hanno avuto alcuna conseguenza, e Marco se ne è andato per non tornare più, come direbbe la Pausini.

Silvio e Donatella: Nuove incomprensioni

Nel secondo blocco al centro dello studio ci sono Silvio e Donatella, anche loro sono sul punto di interrompere la frequentazione, i motivi li chiarisce la dama. Donatella accenna alle difficoltà finanziarie che sta attraversando e coinvolgono anche il figlio, sottolinenadi che di questa situazione ne ha parlato anche con Silvio ma la reazione di quest'ultimo si è discostata dalle sue aspettative.

A questo punto Donatella ha preferito lasciare lo studio. "Non sono in grado di risolvere i suoi problemi - ha detto Silvio - Abbiamo trascorso solo due giorni insieme, e non ha condiviso nulla con me. Mi ha inviato un video di Gemma, affermando che sono ancora legato a lei. Successivamente, ha versato molte lacrime. Anche se guadagno mille euro, non posso permettermi di spenderne tremila."