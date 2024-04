Uomini e Donne: Marcello e Jessica ai ferri corti, Pierpaolo a Ida: 'Nulla di ciò che faccio ti va bene'

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha portato con sé diverse emozioni e colpi di scena, con due storie in primo piano. Da un lato, abbiamo seguito l'evoluzione del rapporto che coinvolge Jessica, Marcello Messina e Diego Tavani del Trono Over. Dall'altro lato, nel Trono Classico, Ida Platano è stata al centro dell'attenzione, confrontandosi con i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano in un susseguirsi di dichiarazioni d'amore e discussioni accese.

Marcello, Jessica e Diego

Uomini e Donne: Jessica e Ida unite dalla sfiducia nei loro corteggiatori

La prima parte del dating show del 22 aprile 2024 ha visto inizialmente Marcello Messina e Diego Tavani al centro dello studio, con Jessica che si è confrontata con entrambi. La giovane donna frequenta i due cavalieri, e Marcello si trova in difficoltà a causa di questo triangolo amoroso.

Jessica, giunta nel programma per corteggiare Mario Verona, sottolinea che Marcello sembra forzato, come se cercasse di dimostrare qualcosa a sé stesso che non corrisponde alla sua vera personalità. Jessica sospetta che il cavaliere si sforzi di apparire passionale. Sembra chiaro che la dama faccia riferimento alle parole di Jasna, ex di Marcello, che lo aveva accusato di essere freddo.

Nonostante queste osservazioni, Jessica chiede a Marcello di assumersi le sue responsabilità. Il cavaliere sostiene di avere difficoltà a relazionarsi con le dame presenti, a suo avviso influenzate dalle parole di Jasna.

Jessica parla positivamente di Diego Tavani e della loro uscita insieme, durante la quale si è creata una buona intesa tra i due. Tuttavia, Jessica preferisce ballare con Marcello per chiarire il loro rapporto, ma una volta terminata la musica, la discussione tra loro riprende.

Ida e Mario hanno discusso dopo l 'esterna

Per il Trono Classico, Ida Platano si siede per il confronto in studio dopo che Mario Cusitore le ha fatto una sorprendente dichiarazione d'amore nella puntata precedente. Durante l'esterna con la tronista, lo speaker le fa numerose sorprese, incluso un cuscino personalizzato con le loro foto e una dedica. Il corteggiatore ribadisce il suo amore per Ida, sottolineando che desiderava confessarlo da tempo.

Uomini e donne, Maria De Filippi accusa Tina e Gianni di criticare solo le donne: la loro replica

Tuttavia, in studio, Mario viene subito messo sotto attacco da Tina Cipollari, che gli consiglia di essere più attento e preparato nelle sue esterne, poiché ha copiato le sorprese fatte da altri corteggiatori in passato.

Pierpaolo ha accusato Ida di sminuirlo

Gianni Sperti difende Mario, ma anche Ida ribadisce di non fidarsi completamente del corteggiatore Le parole della tronista provocano la reazione di Cusitore, che si sente sminuito nei confronti delle sue azioni.

Nella seconda esterna di Ida, Pierpaolo organizza un'uscita romantica con la tronista, portandole in omaggio dei tulipani. Parlando di un possibile futuro insieme, Il cavaliere affronta le critiche ricevute in puntata per la sua apparente mancanza di dinamismo. Durante l'esterna, i due si abbracciano e la giornata passa tranquillamente.

Tornati in studio, Tina continua a criticare Mario, che a sua volta attacca Pierpaolo per averlo nominato durante l'esterna, accusandolo di aver sprecato l'uscita concentrandosi su di lui. Nasce una disputa tra i due, con Ida che ricorda a Pierpaolo di non dirle come comportarsi.

La tronista esprime la sua mancanza di fiducia in entrambi i corteggiatori, poiché desidera sentire un amore autentico e travolgente, e per il momento non vede molto interesse da nessuno dei due. Ida si rifiuta di ballare con Pierpaolo e i due discutono, rendendo il Trono Classico di Ida sempre più traballante.