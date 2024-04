Uomini e donne, Maria De Filippi accusa Tina e Gianni di criticare solo le donne: la loro replica

Nella puntata del 19 aprile di Uomini e donne, il popolare programma televisivo di Canale 5, gli spettatori hanno assistito a una serie di scontri sia nel Trono Over che nel Trono Classico. I protagonisti delle vicende includono Tina Cipollari, Gianni Sperti, da una parte e Tiziana e Sabrina dall'altra. Daniele Paudice ha avuto discussioni animate con le sue corteggiatrici

Sabrina del Trono Over

Conflitti sul parterre di Uomini e donne: gli opinionisti rimproverati da Maria De Filippi

Oggi una delle sessioni del Trono Over è stata dedicata a Sabrina, dama che sta frequentando due cavalieri: Maurizio, con cui ci sono stati anche dei baci, e Fabrizio, con cui si è scambiata il numero di telefono. Questa scelta della dama non è stata condivisa da Gianni e Tina, che sospettano che la donna non sia veramente interessata a Maurizio, motivo per cui ha accettato di uscire con un'altra persona.

Il discorso dei due opinionisti è stato contestato da Maria De Filippi, che li ha accusati di usare due pesi e due misure: "Lo dite solo perché è una donna; quando una di loro ha lo stesso approccio che avrebbe un uomo, fate le pulci. All'uomo non dite nulla". La conduttrice ha fatto l'esempio di Mario, che frequentava due donne e nella puntata di ieri ha accettato di far scendere due nuove dame

Uomini e donne: Maura e Gianluca lasciano insieme il programma, chi è l'ex di lei, noto calciatore

Sia Gianni che Tina hanno affermato di avere lo stesso atteggiamento sia con le dame che con i cavalieri. "In lei non vedo sincerità", ha sottolineato Tina, riferendosi a Sabrina. Per quest'ultima è arrivato un nuovo cavaliere e la dama ha accettato di frequentarlo. Da parte di Maurizio non c'è stata nessuna reazione, tanto che la Cipollari lo ha definito uno zerbino.

Tiziana: nuovo confronto con Tina

Anche la seconda sessione del Trono Over ha visto Tina discutere con una delle dame. Al centro dello studio si sono sedute Tiziana, Alessia e Ida Pavanelli da una parte, e Salvatore, il produttore cinematografico arrivato nel programma per conoscere Barbara De Santi.

Durante la discussione si è appreso che Tiziana non ha voluto fare colazione con il cavaliere, cosa che ha permesso a Tina di rivangare una sua vecchia teoria: Tiziana è nel programma solo per amore delle telecamere, in realtà lei fuori avrebbe una relazione, affermazione sempre smentita dalla diretta interessata.

Ida, la dama del Trono Over, e Alessia hanno deciso di terminare la loro frequentazione con il produttore. Nel frattempo, la discussione tra Tina e la dama è continuata con Tiziana che ha chiesto all'opinionista di fare gli stessi discorsi a chi, da settimane, è seduto sulle sedie senza conoscere nessuno. Tina, invece, è convinta che la dama sia falsa e risponde: "Ora stai venendo fuori con il tuo carattere, prima te ne stavi in silenzio".

Marika ha discusso con Daniele

Nel Trono Classico si è commentata l'uscita tra Gaia e Daniele Paudice. I due si sono scontrati perché il tronista, la volta precedente, ha preferito portare in esterna Marika. Anche quest'ultima ha avuto da ridire su alcune affermazioni del tronista.

Secondo la corteggiatrice, durante l'esterna con Gaia, lui si è giustificato sul loro contatto fisico, facendo sembrare che sia stata Marika a cercarlo. Il tronista alla fine ha detto a Gaia che la prossima uscita vuole farla in maniera diversa; stare tutto il tempo a litigare lo considera una perdita di tempo.