Uomini e donne, Manuela Carraro su Michele Longobardi: “Ha sempre mirato a fare il tronista”

Nella prossima stagione di Uomini e donne, in partenza a settembre, sul trono del dating show si siederà Michele Longobardi. Il pubblico del dating show ha conosciuto il ragazzo di Castellammare di Stabia lo scorso anno, quando era sceso sul parterre per corteggiare Manuela Carraro, che oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.

Le parole di Manuela Carraro su Michele Longobardi

L'esperienza dell'ex tronista a Uomini e donne non ebbe il lieto fine. Poche settimane dopo l'inizio del suo percorso nel programma di Maria De Filippi i due corteggiatori, Carlo Marini, che abbiamo visto come tentatore a Temptation Island 2024, e Michele, si defilarono. Entrambi spiegarono che le esterne passate con Manuela avevano chiarito la loro posizione: nessuno dei due provava dei sentimenti per lei.

Manuela Carraro, nell'intervista rilasciata al portale, ha accusato Michele di aver puntato sempre al trono. "Ho sempre scommesso su questo epilogo - ha affermato - Già durante il mio trono ho espresso più volte il presentimento che lui ambisse a prendere il mio posto. Nella vita però non ho mai avuto la presunzione di non sbagliare mai ed è per questo che gli ho dato il beneficio del dubbio".

Michele Longobardi nella clip di presentazione

Manuela è convinta Michele fosse più concentrato sullo show che sull'amore. L'ex tronista ha escluso che scenderà sul parterre per unirsi alle corteggiatrici di Longobardi: "Sono una donna di valori e cerco di trovare un punto di incontro, do sempre una seconda possibilità, ma sono anche quella che quando chiude lo fa per sempre".

Uomini e Donne: Francesca Sorrentino di Temptation Island 2023 è la nuova tronista

Nonostante non veda Uomini e Donne, Manuela seguirà il programma quest'anno per sostenere un'amica, Francesca Sorrentino, la nuova tronista annunciata nella giornata di ieri. A Michele, augura di non sentirsi mai giudicato o umiliato e di trovare una persona che lo apprezzi sinceramente, sottolineando che il vero successo non risiede in un programma televisivo.