Uomini e donne: tra Jasna e Marcello volano parole grosse, Ernesto è troppo audace

Nuovo appuntamento con il dating show: Maria De Filippi con il Trono Over che non smette di riservare sorprese e tensioni tra i vari protagonisti.

Nuova puntata di Uomini e donne, il programma del pomeriggio ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel dating show del 12 aprile, spazio soprattutto al Trono Over con i litigi tra Jasna e Marcello e le avances 'troppo' spinte' di Ernesto. Daniele, nel Trono Classico, è andato in esterna con Marika.

Scontri a Uomini e Donne: accuse e risentimenti tra i protagonisti

La puntata di Uomini e Donne del 12 aprile 2024 si concentra sulle dinamiche tra Marcello Messina e Tiziana. Emergono chiaramente le conclusioni della loro conoscenza, poiché Marcello non ha mostrato interesse verso la dama. Jasna, ex di Marcello, critica la seconda uscita, poiché era evidente che il cavaliere non avesse interesse per la dama. A sua volta, Marcello attacca Jasna, accusandola di innamorarsi troppo facilmente.

Diego Tavani e Gianni Sperti difendono Jasna, sostenendo che non abbia mai parlato male di Marcello. Viene menzionato il coinvolgimento passato di Marcello con Aurora Tropea e Tiziana, portando ulteriori critiche verso il cavaliere. Daniele Paudice suggerisce che Marcello potrebbe preferire ragazze più giovani, facendo riferimento al suo interesse per Valery, una corteggiatrice del Trono Classico.

Marcello Messina si è scontrato di nuovo con Jasna

Jasna si mostra furiosa e delusa, affermando che Marcello non è stato passionale con lei, sottolineando che non si tratta di un'offesa e suggerendo che potrebbe essere più coinvolto con un'altra persona, magari proprio con Valery, la ragazza tirata in ballo dal tronista.

Maria De Filippi interviene per chiedere a Marcello perché si senta offeso dalle parole della sua ex, mentre quest'ultimo reagisce con rabbia, sostenendo che Jasna è stata fredda con lui. La dama, da parte sua, insiste, precisando che Marcello non ha problemi nei rapporti fisici, ma semplicemente non ha mostrato lo stesso trasporto con lei come con altre persone.

Sempre per il Trono Over, al centro dello studio si siedono Renata e Gianni, e la tensione tra i due è palpabile. La dama è infastidita perché durante un appuntamento con lei, Gianni ha incontrato un'amica conosciuta su Facebook.

Tina critica il comportamento del cavaliere, che molti considerano ingenuo e leggero. Gianni suggerisce che forse Renata non è mai stata del tutto convinta della loro relazione. Lei rivela che il comportamento scherzoso di Gianni l'ha stancata. Maria De Filippi annuncia la presenza di Sandro, arrivato negli studi per corteggiare Renata. Gianni decide di lasciare spazio al nuovo arrivato. Alla fine, Renata accetta di conoscerlo e balla con lui.

Ernesto Russo ha infastidito Marianna

Successivamente, Ernesto e Marianna si siedono al centro dello studio. La donna racconta che lui ha cercato più volte di baciarla e ha un approccio molto diretto. Sebbene Marianna non sia convinta, accetta di continuare la conoscenza, nonostante le sue riserve sul comportamento del cavaliere.

Nel Trono Classico con Daniele Paudice, la tensione è alta fin dall'inizio quando Valery attacca il tronista per non averla portata in esterna, mentre altre ragazze hanno avuto questa possibilità. Daniele cerca di giustificarsi dicendo che la settimana non è ancora finita e che quando sarà il momento, la porterà fuori.

La discussione si infiamma e anche Gaia critica il comportamento di Daniele, anche se preferisce concentrarsi sull'esterna tra lui e Marika. Durante l'uscita con quest'ultima, i due litigano a causa di un commento del tronista che non è piaciuto alla corteggiatrice. Dopo lo scontro, fanno pace e si abbracciano.

In studio, Valery è ancora arrabbiata e lascia il parterre quando Daniele, parlando dei suoi percorsi nel dating show, indica solo quelli con Marika e Gaia. Lei va via e il tronista decide di non inseguirla, preferendo commentare l'esterna con Marika. Alla fine, Ida gli suggerisce di andare da Valery se ha interesse per lei, sottolineando che gli piace la sincerità e la spontaneità del suo 'collega'.