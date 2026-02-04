Uomini e Donne: Jakub spiega l’addio a Sara: “Le relazioni sane sono molto rare”

Jakub Bakkour è stato uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne. Il giovane era inizialmente sceso in studio per corteggiare Cristiana Anania, salvo poi fare ritorno nel dating show dopo essere stato richiamato da un'altra tronista, Sara Gaudenzi. Tra i due, almeno all'inizio, le cose sembravano procedere per il verso giusto, ma qualcosa si è incrinato lungo il percorso.

La scelta di Jakub: l'addio a Uomini e Donne

Nonostante le prime buone sensazioni, Jakub ha deciso di abbandonare il programma. Una scelta maturata dopo alcune incomprensioni e una presunta incompatibilità caratteriale con Sara Gaudenzi, che lo hanno portato a fare un passo indietro. L'ex tentatore ha mantenuto ferma la sua decisione anche quando la tronista lo ha raggiunto a Verona nel tentativo di convincerlo a tornare in studio. Secondo quanto emerso, Jakub avrebbe ritenuto impossibile proseguire la conoscenza senza delle basi solide, preferendo rinunciare all'offerta di Sara piuttosto che forzare una situazione in cui non si riconosceva pienamente.

Il messaggio sui social: "Sono rimasto fedele ai miei valori"

Dopo l'uscita dal programma, Jakub Bakkour ha voluto chiarire la sua posizione attraverso un lungo post condiviso nelle storie di Instagram. Parole sincere, che raccontano una scelta fatta con consapevolezza: "Sono felice e fiero di essere rimasto fedele ai miei principi, ai miei valori e a ciò che voglio e non voglio più. Credo che le relazioni sane siano molto rare oggi, ma grazie al mio passato e al mio 'stare bene con me stesso', voglio qualcosa di sano. E perché sia sano, ci devono essere delle basi che si incastrano".

Sara Gaudenzi

Jakub ha poi ringraziato chi ha cercato di comprenderlo senza giudicare: "Grazie a chi si è dato la possibilità di capirmi e apprezzarmi. Se state bene con voi stessi e vi guardate allo specchio grati e fieri del vostro piccolo Io, allora non state sbagliando".

Anche un altro corteggiatore lascia il trono di Sara Gaudenzi

Dopo l'uscita di Jakub Bakkour, anche un altro corteggiatore ha deciso di lasciare il programma. Marco Veneselli, che poco prima aveva preso la stessa decisione di Jakub, ha spiegato di non percepire un reale interesse da parte della tronista. Da parte sua, Sara Gaudenzi ha ribadito di aver accettato il Trono con un unico obiettivo: innamorarsi davvero. Per farlo, ha sottolineato di aver bisogno di persone mature, motivate e realmente pronte a mettersi in gioco, condizioni che, a suo dire, non avrebbe ancora trovato nel percorso intrapreso.