Uomini e Donne: il monologo infinito di Marina fa fuggire Tina

Oggi, venerdì 9 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Al centro dello studio Federico Mastrostefano, che forse ha finalmente trovato l'amore, mentre Mario ha continuato a catalizzare l'attenzione tra Gemma ed Emanuela. Spazio anche a Sabrina e Carlo, sempre più affiatati, e a Marina, protagonista di un lungo confronto che ha fatto perdere la pazienza persino a Tina Cipollari.

Trono Classico: coppie affiatate e la promessa di Federico Mastrostefano torna protagonista

I primi a prendere la parola nella puntata di oggi sono stati Sabrina e Carlo: tra loro sembra andare tutto a gonfie vele, tra baci, abbracci e sorrisi complici. Un momento talmente idilliaco che si passa subito oltre, perché a Uomini e Donne la felicità dura sempre pochissimo.

È poi il turno di Federico Mastrostefano, che siede in studio con l'atteggiamento di chi è convinto di essere ancora un tronista. Peccato che quel ruolo lo abbia ricoperto nel lontano 2009 e che da allora sia passata parecchia acqua sotto i ponti. Federico, però, sembra non essersene accorto, forte anche dell'appoggio di Maria De Filippi e degli opinionisti, pronti a perdonargli qualsiasi uscita. Questa volta dichiara di essere totalmente preso da Lucia e, per dimostrarlo, annuncia di voler chiudere con le numerose dame frequentate nelle scorse settimane.

Gianni Sperti e Tina Cipollari

Emanuela saluta Mario Lenti ma resta sul parterre

Nel frattempo, il fascino imperturbabile di Mario continua a colpire: non c'è solo Gemma Galgani a soffrire per lui, ma anche Emanuela. La dama sembra finalmente rinsavire e capisce che Mario tende più a manipolare che a coinvolgersi davvero, tanto da essere pronta a lasciare lo studio. Ma arriva Luca, che si dice interessato a conoscerla, e lei - come da copione - decide di restare.

Tina fugge dallo studio

Infine spazio a Marina, che sta frequentando ben quattro cavalieri ma decide di chiudere con due di loro. Per spiegare i motivi parte con un sermone infinito, tanto che Tina Cipollari, esasperata, si alza, finge di abbandonare lo studio e inizia a vagare tra le quinte. Tina arriva addirittura fino al parcheggio sotto la pioggia, pur di non ascoltare oltre. Alla fine arriva la sentenza: Marina decide di continuare la conoscenza con Marcello e Giovanni.