Uomini e Donne: il monologo infinito di Marina fa fuggire Tina

Oggi, venerdì 9 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Al centro dello studio Federico Mastrostefano, che forse ha finalmente trovato l'amore, mentre Mario ha continuato a catalizzare l'attenzione tra Gemma ed Emanuela. Spazio anche a Sabrina e Carlo, sempre più affiatati, e a Marina, protagonista di un lungo confronto che ha fatto perdere la pazienza persino a Tina Cipollari.
Trono Classico: coppie affiatate e la promessa di Federico Mastrostefano torna protagonista
I primi a prendere la parola nella puntata di oggi sono stati Sabrina e Carlo: tra loro sembra andare tutto a gonfie vele, tra baci, abbracci e sorrisi complici. Un momento talmente idilliaco che si passa subito oltre, perché a Uomini e Donne la felicità dura sempre pochissimo.
È poi il turno di Federico Mastrostefano, che siede in studio con l'atteggiamento di chi è convinto di essere ancora un tronista. Peccato che quel ruolo lo abbia ricoperto nel lontano 2009 e che da allora sia passata parecchia acqua sotto i ponti. Federico, però, sembra non essersene accorto, forte anche dell'appoggio di Maria De Filippi e degli opinionisti, pronti a perdonargli qualsiasi uscita. Questa volta dichiara di essere totalmente preso da Lucia e, per dimostrarlo, annuncia di voler chiudere con le numerose dame frequentate nelle scorse settimane.
Emanuela saluta Mario Lenti ma resta sul parterre
Nel frattempo, il fascino imperturbabile di Mario continua a colpire: non c'è solo Gemma Galgani a soffrire per lui, ma anche Emanuela. La dama sembra finalmente rinsavire e capisce che Mario tende più a manipolare che a coinvolgersi davvero, tanto da essere pronta a lasciare lo studio. Ma arriva Luca, che si dice interessato a conoscerla, e lei - come da copione - decide di restare.
Tina fugge dallo studio
Infine spazio a Marina, che sta frequentando ben quattro cavalieri ma decide di chiudere con due di loro. Per spiegare i motivi parte con un sermone infinito, tanto che Tina Cipollari, esasperata, si alza, finge di abbandonare lo studio e inizia a vagare tra le quinte. Tina arriva addirittura fino al parcheggio sotto la pioggia, pur di non ascoltare oltre. Alla fine arriva la sentenza: Marina decide di continuare la conoscenza con Marcello e Giovanni.