Uomini e donne, Ida Platano sbotta sui social: "Mi viene da vomitare". Ecco con chi ce l'ha l'ex tronista

L'ultima stagione di Uomini e donne si è conclusa con la fine del percorso di due protagonisti del Trono Classico: Daniele Paudice, che ha scelto la ventiduenne palermitana Gaia Gigli, e Ida Platano, che ha abbandonato il programma senza il lieto fine in cui avevano sperato gli spettatori. L'ex tronista in queste ore ha condiviso sui social gli attacchi ricevuti da un hater, a cui ha risposto per le rime.

Ida Platano mostra i messaggi osceni ricevuti su Instagram

Non è la prima volta che la parrucchiera bresciana viene presa di mira dagli odiatori seriali del web, i cosiddetti leoni da tastiera. La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi l'ha esposta nel tempo agli insulti di alcuni follower che, spesso, mettono in dubbio il suo ruolo di madre, insinuazioni a cui, giustamente, l'ex tronista non rimane indifferente.

Nelle ultime ore, Ida Platano ha pubblicato i messaggi che le ha inviato una persona dopo che la donna ha pubblicato sul social una sua foto in costume. Purtroppo, ancora una volta, la protagonista del parterre del dating show è stata costretta a subire queste forme d'odio a cui bisognerebbe mettere un freno una volta e per sempre. Frasi come "Sei una mamma snaturata", "Tro.a", ed altre irripetibili qualificano solo la persona che le ha scritte.

Ida Platano mentre balla con Mario Cusitore

L'ex tronista, che ha deciso di condividerle nelle sue storie di Instagram, ha scritto: "Che devo dire? Mi viene la nausea, che schifo. Ormai questi commenti non mi toccano per niente, chi se ne frega? Queste persone avranno una vita tristissima. Ve li ho fatti vedere perchè a volte mi chiedete se ci sono solo commenti positivi".

La persona che la tormenta ha il profilo privato, Ida Platano non sa se si tratta di un uomo o di una donna, ma in realtà poco cambia: "Sicuramente non ha niente da fare. Si impegna proprio a dirmene dalla mattina alla sera", ha raccontato l'ex tronista, sperando che la giustizia riesca ad identificare l'hater.