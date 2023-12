Uomini e donne: Ida Platano ritrova Alessandro Vicinanza ed è subito scontro tra i due ex fidanzati (VIDEO)

Un pomeriggio carico di tensione quello vissuto oggi a Uomini e Donne. Come era stato anticipato, Alessandro Vicinanza, ex fidanzato della tronista Ida Platano, ha fatto il suo ritorno nel dating show. I due hanno ancora molti conti in sospeso, come ha mostrato lo scontro di oggi.

Il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Nella puntata del 5 dicembre di Uomini e Donne, Maria de Filippi ha annunciato il ritorno di Alessandro Vicinanza, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, da qualche mese seduta sul trono televisivo più famoso d'Italia.

La conduttrice ha ricordato al cavaliere un'intervista rilasciata a Fanpage, in cui aveva rimproverato Ida di essersi seduta sul trono poche settimane dopo la loro rottura.

"Con Ida è finita il 13 ottobre. Solo ieri ho saputo del suo arrivo sul trono di Uomini e Donne. Mi preme smentire le indiscrezioni secondo le quali l'avrei tradita. Non è così", aveva detto nell'intervista pubblicata sul portale lo scorso 8 novembre.

Alessandro, nell'occasione, aveva anche escluso un suo possibile ritorno a Uomini e Donne: "Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Adesso sto cercando di recuperare i rapporti che avevo abbandonato e la mia quotidianità nella mia città".

Contraddizioni sulla fine della relazione

Oggi la lite tra i due è scattata quando Alessandro ha affermato di aver lasciato Ida una sola volta, mentre la tronista sostiene di essere stata lasciata per ben quattro volte da questa estate. Ida, per dimostrare la sua tesi, è disposta anche a mostrare i messaggi sul suo smartphone.

Le preferenze di Alessandro e il ballo con Roberta

Maria De Filippi, visto il livello di tensione tra i due, ha chiesto agli ex fidanzati se sono pronti a convivere nello stesso programma. Alessandro ha risposto che non ha intenzione di interferire con il Trono Classico e vorrebbe riprendere la conoscenza con Roberta Di Padua, interrotta proprio per Ida Platano.

L'ironia di Tina Cipollari

Il cavaliere ha ammesso che tra le dame gli piacciono Asmaa e Tiziana, ma per oggi ha preferito ballare proprio con Roberta. La situazione è stata commentata ironicamente da Tina Cipollari. "Non vi abbracciate più voi due? Siete ancora amiche?", ha detto l'opinionista riferendosi all'abbraccio tra Ida e Platano nella precedente puntata.