Uomini e donne, Ida potrebbe decidere di non scegliere, nel Trono Over nuovi scontri sul parterre

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, il programma del pomeriggio ideato e condotto da Maria de Filippi. Nel dating show del 10 aprile largo spazio è stato dedicato al Trono Over, con aspri battibecchi tra Barbara De Santi e Salvatore. L'apertura, comunque è stata incentrata sulla tronista Ida, che fatica a fidarsi di Mario e Pierpaolo, i suoi corteggiatori.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha discusso della situazione di Ida Platano del Trono Classico. La conduttrice ha sottolineato che Ida potrebbe decidere di non scegliere nessuno, a causa dei suoi dubbi sui corteggiatori.

La conduttrice ha spiegato che la tronista è una persona che ha bisogno di conferme, a volte anche di un semplice messaggio, e, per il momento nessuno dei due corteggiatori le sta dando questa sicurezza.

Mario ha chiarito il suo coinvolgimento per Ida, ma Maria ha rimarcato che i gesti sono importanti al di fuori dello studio. Alla fine, lo speaker radiofonico e Ida hanno ballato insieme. Maria ha consigliato a Pierpaolo di dimostrare il suo interesse per la corteggiatrice andando oltre le parole "devi essere più istintivo, lasciarti andare".

Il Trono Classico ha visto Gemma Galgani impegnata in una seduta con Antonino. Il cavaliere ha fatto intendere di aver commesso un errore accettando il numero di Gemma, poiché non vede futuro in una relazione con lei a causa della differenza d'età e perché la vedrebbe solo come un'amica. La breve conoscenza tra i due si è conclusa così.

Barbara De Santi ha avuto un duro scontro con Salvatore

Durante la puntata, si è affrontata la situazione di Angelo e Ida Pavanelli del Trono Over, la dama ha sostenuto che lui le abbia chiesto di uscire per far ingelosire Tiziana e che non abbaia voluto dormine nella sua stessa struttura per non dare adito alle malelingue.

Messo alle strette, il cavaliere ha ammesso parzialmente l'ipotesi di Ida, aggiungendo di aver chiesto il numero a Cristina Tenuta per vedere la reazione di Tiziana con la quale ha avuto una relazione.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno criticato Angelo, mentre Silvio lo ha difeso, suggerendo che sia ancora interessato a Tiziana. Le incongruenze nel racconto di Angelo hanno scatenato l'ira di Tina, che lo ha accusato di essere poco chiaro e manipolatore.

Anche Barbara De Santi e Salvatore hanno avuto un confronto. La dama ha ammesso apertamente di non provare interesse nei confronti di Salvatore e vuole chiudere la frequentazione. Secondo la donna, è difficile instaurare un dialogo con il produttore cinematografico.

La discussione tra il cavaliere e la dama si è accesa al tal punto che entrambi si sono alzati per affrontarsi a muso duro. Lei ha sostenuto che Salvatore non ha dimostrato nessuna voglia di conoscerla meglio, come evidenziano le loro telefonate, totalmente prive di contenuti.

Naturalmente, il produttore non ci è stato e, sostenuto da Tina Cipollari, ha accusato Barbara di seguire uno schema prestabilito. La De Santi ha trovato al suo fianco la tronista Ida che ha preso le sue difese.