Anticipazioni Uomini e Donne: Daniele bacia una corteggiatrice, un cavaliere lascia lo studio

Nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne, registrate nella giornata di oggi e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità riguardanti gli eventi avvenuti negli studi del programma condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, contenenti spoiler, sono state rivelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Anticipazioni sul Trono Classico e sul Trono Over di Uomini e Donne: le registrazione sono dell'8 aprile

Durante una delle due ore di registrazioni, equivalente a una puntata, Ida Platano è stata al centro dell'attenzione. La tronista ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.

La clip con lo speaker radiofonico partenopeo è stata particolarmente emozionante e significativa, anche se al ritorno in studio, la Platano ha voluto sottolineare che spesso non riesce a percepire l'impegno del corteggiatore nei suoi confronti.

Nella seconda parte della registrazione dedicata al Trono Classico, il tronista Daniele Paudice ha trascorso del tempo in esterna sia con Gaia che con Marika, con quest'ultima è scattato anche il loro primo bacio. In studio, Gaia ha mostrato del disappunto vedendo la scena.

Il giovane napoletano ha replicato sostenendo di essere attento nel rispettare Gaia durante queste prime esterne, specialmente considerando che la corteggiatrice ha una figlia a casa. Questa situazione ha irritato Marika, che ha preferito lasciare lo studio.

A differenza di altri tronisti, Daniele non ha seguito la corteggiatrice nei camerini. Paudice ha ribadito di non aver fatto o detto nulla di particolarmente grave, essendosi limitato a conversare e discutere con Gaia

Primo bacio di Daniele durante l'esterna con Marika

Nella finestra dedicata al Trono Over, Marcello Messina e Diego Tavani sono usciti con Jessica. Con il secondo, la dama si è divertita particolarmente, come ha affermato lei stessa durante la seduta. Al contrario, con Marcello, non è scattato nulla spontaneamente e l'approccio non è stato dei migliori.

Marcello Messina ha lasciato lo studio di Uomini e donne durante una discussione con Jasna

Nel mezzo della discussione tra Marcello, Diego e Jessica, Jasna Amodei ha fatto alcune affermazioni su Messina, i due in passato sono stati fidanzati. A questo punto, il cavaliere ha deciso di lasciare lo studio.