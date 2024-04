Uomini e Donne: Ida non crede che Mario sia innamorato, Maria a Daniele “Non è facile capirti”

Nell'episodio di oggi di Uomini e Donne, andato in onda il 4 aprile, hanno avuto spazio Ida e Daniele, i due tronisti del programma condotto da Maria De Filippi. Quest'ultima, ha avuto qualcosa da ridire sul comportamento del ragazzo.

Esterne della Tronista con Mario e Pierpaolo

Durante la puntata del dating show, sono state trasmesse le clip delle esterne di Ida Platano con Mario Cusitore e Pierpaolo. Lo speaker napoletano ha attirato l'attenzione con un'esterna particolarmente serena, rispetto a quelle burrascose a cui ci aveva abituato nelle precedenti settimane.

Dinamiche tra Ida, Mario e Pierpaolo a Uomini e donne del 4 aprile

Questa volta, tra lui e Ida, non ci sono stati litigi e la tronista gli ha mostrato un video in cui i suoi nonni fanno gli auguri al corteggiatore che ha recentemente festeggiato il compleanno.

In studio, Gianni Sperti ha cercato di far confessare a Mario la natura dei suoi sentimenti per Ida, ma Cusitore non si è sbilanciato. In seguito, lui e Ida hanno ballato al centro della pista.

Pierpaolo ha dedicato a Ida alcune sorprese romantiche durante l'esterna

Successivamente, Tina, sempre pungente nei confronti di Mario, ha chiesto a Salvatore, nuovo corteggiatore di Barbara De Santi, di organizzare un provino per Mario. Salvatore è un produttore cinematografico e, secondo la Cipollari, Cusitore è un ottimo attore.

Poi, l'attenzione si è spostata su Pierpaolo, che continua a sorprendere la Platano con gesti affettuosi e di fiducia. Durante l'esterna con la tronista, il corteggiatore ha preparato una clip tratta da Manuale d'Amore 2 - Capitoli successivi, film a episodi di Giovanni Veronesi con Carlo Verdone.

Nel video, il protagonista dichiara di essersi innamorato e Pierpaolo ha steso un telo bianco con la scritta "Ne è valsa la pena", una frase tratta dalla pellicola. Il corteggiatore le ha detto che è pronto s lasciare il programma con lei. I due si sono scambiati anche delle effusioni.

In studio, Ida ha dichiarato che l'esterna con Pierpaolo è andata molto bene e ha espresso grande fiducia nei confronti del corteggiatore, parole che non sono state particolarmente gradite da Mario.

Il trono classico di Daniele Paudice

Successivamente, è stato dato spazio al trono classico di Daniele Paudice, il tronista dai modi bruschi con cui non tutte le corteggiatrici riescono a rapportarsi, come ha sottolineato Maria De Filippi alla fine della puntata.

Daniele, nella registrazione precedente, aveva fatto scendere in studio Beatriz D'Orsi, ex corteggiatrice di Brando. La ragazza aveva accettato l'invito del tronista, ma aveva detto no alla sua richiesta di corteggiarlo, per lei il pubblico auspica un futuro da tronista.

Esterna del tronista con Marika

La richiesta di Paudice non è piaciuta a Gaia, con cui Daniele è stato in esterna più di una volta. Oggi, invece, abbiamo visto la clip che ha mostrato il ragazzo in esterna con Marika. L'uscita è stata caratterizzata da numerosi battibecchi, anche questa corteggiatrice, tra l'altro, non ha gradito che Daniele abbia chiamato Beatriz. Secondo la ragazza, l'uscita è stata imbarazzante perché il tronista non l'ha messa a suo agio.

Per Marika e Daniele un'esterna "imbarazzante"

Marika, durante la registrazione, aveva definito Gaia "Quella con i tatuaggi" e si è scusata con la corteggiatrice, affermando di non aver ricordato il suo nome. Tuttavia, questo accordo tra le due ragazze non è stato gradito da Daniele, che ha sottolineato che i loro modi sono troppo pacati, considerando che nelle dinamiche del programma devono considerarsi "rivali".

Il modo di fare di Daniele, a volte fin troppo diretto, è stato rimarcato anche da Maria De Filippi. La conduttrice ha affermato che Daniele è strano e non è di facile lettura per le ragazze che sono venute a corteggiarlo. Il tronista si è difeso sottolineando che anche lui spesso si trova a disagio, non essendo abituato a stare sotto i riflettori delle telecamere. Alla fine, Marika e Daniele hanno ballato al centro dello studio.