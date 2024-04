Uomini e Donne: Gemma e Tina di nuovo ai ferri corti, Maria De Filippi si schiera

L'appuntamento con Uomini e donne di oggi pomeriggio ha visto come protagonisti alcuni dei personaggi che affollano il parterre del programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa è successo.

Gemma e Tina si scontrano per Marco

La puntata del dating show del 3 aprile 2024 è iniziata con il Trono Over, Gemma e Marco, un cavaliere sceso sul parterre per conoscere la dama piemontese, sono usciti insieme, come abbiamo visto in una clip trasmessa nella parte iniziale del programma.

Gemma ha litigato con Tina nella puntata di oggi di Uomini e donne

In studio Gemma ha affermato che intendeva interrompere la frequentazione perchè non ha sentito nessun trasporto per Marco. La decisione della Galgani ha fatto infuriare Tina, convinta che a Gemma il cavaliere non sia mai piaciuto.

La decisione della conduttrice

La dama si è difesa affermando che tra loro non c'è stata la complicità necessaria per approfondire la conoscenza. Il comportamento di Gemma ha insospettito anche Gianni e Maria De Filippi. La conduttrice è convinta che la dama non fosse attratta da Marco, cosa che viene confermata, dopo varie discussioni, dalla stessa storica frequentatrice del parterre del dating show.

Maria ha invitato Marco a rimanere sul parterre di Uomini e donne, nonostante sia arrivato nel programma per conoscere Gemma.

Cristiano e Jasna e l'irritazione di Marcello

Nel secondo segmento del programma, Cristiano e Jasna sono al centro dello studio parlando di come prosegue la loro conoscenza, lei si è detta felice e tra i due c'è stato anche il primo bacio.

Tra Cristiano e Jasna c'è stato il primo bacio

Marcello Messina, legato in passato alla dama, ha accompagnato il loro racconto facendo delle smorfie, notate sia da Tina che da Gianni.

Il cavaliere e la sua ex hanno avuto numerosi battibecchi in studio, e il comportamento di Messina non ha meravigliato Maria De Filippi, che anzi lo giustifica e lo comprende.

Una nuova dama per il cavaliere

Per Cristiano è scesa una nuova dama, si chiama Giulia. L'arrivo di questa donna non ha dato fastidio a Jasna perchè fa parte delle dinamiche del dating show, che lei comprende molto bene. Cristiano ha deciso di conoscerla e ha ballato con lei.

Barbara e Renata al centro dello studio di Uomini e donne

Il dating show è proseguito con due sedute, una per Barbara e l'altra per Renata. Per la De Senti è sceso Salvatore, un produttore cinematografico, che apprezza il carattere forte della corteggiatrice.

Barbara De Santi ha conosciuto un nuovo cavaliere

Renata ha conosciuto Guido, 73 anni, un uomo che nella sua vita ha viaggiato tanto. Le due dame hanno accettato di frequentare i due uomini.