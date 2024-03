Uomini e Donne: Daniele chiama Beatriz in studio, la risposta della corteggiatrice di Brando

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 marzo il Trono Over è iniziato con uno scontro tra Cristina Tenuta e Barbara De Santi che ha coinvolto anche altre dame e cavalieri. Nel Trono Classico, Ida e Mario sono vicini alla rottura e Daniele Paudice ha spiazzato tutti facendo tornare Beatriz in studio.

Uomini e donne 29 marzo: Confronto tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta del Trono Over

Uomini e Donne oggi ha avuto un inizio rovente con un confronto tra due storiche protagoniste del trono over: Barbara De Santi e Cristina Tenuta. L'aria si è fatta densa fin dall'inizio, con accuse e reciproche.

Cristina Tenuta ha aperto le danze accusando Barbara De Santi di un eccessivo utilizzo dei social network, mostrando in studio una conversazione che la riguardava direttamente. Nel messaggio, pubblicato sul profilo Instagram di Barbara, la professoressa asseriva che non sarebbe mai stata amica di Cristina.

Questa mossa ha scatenato la reazione della De Santi, la quale ha ribattuto che non era affar suo e che non era certo intenzionata a discutere dei social media durante la trasmissione. Barbara, inoltre, ha detto che in base ad alcune foto ricevute, ha potuto notare i cambiamenti fisici di Cristina da quando era spettatrice tra il pubblico ad oggi.

Questo ha acceso i riflettori su Cristina Tenuta, che ha ammesso di aver ritoccato solamente le labbra, ma ha poi dovuto affrontare una serie di domande riguardo alla sua trasformazione fisica.

Ma la tensione non è rimasta confinata tra le due dame. Aurora ha preso le parti di Cristina, aggiungendo ulteriore carburante al fuoco, mentre Tiziana ha lanciato accuse poco chiare nei confronti di Angelo, sostenendo che avesse espresso pareri negativi su Cristina, pur lasciandole il suo numero di telefono.

Ida e Mario: Nuovo capitolo di litigi e Delusioni nel Trono Classico

Nella travagliata storia di Ida e Mario nel trono classico di Uomini e Donne, i telespettatori sono stati testimoni di un nuovo capitolo ricco di conflitti e delusioni. La tronista ha cercato nuovamente di avvicinarsi allo speaker radiofonico, ma la situazione è degenerata durante un confronto in studio in cui Ida e Mario hanno cercato di chiarirsi, ma le divergenze tra i due sono emerse in modo evidente.

Uomini e donne: Mario ha nuovamente litigato con Ida nel Trono Classico

Mario ha lamentato di non ricevere abbastanza certezze da parte di Ida e di essere punito per le ferite delle sue relazioni passate. Ida ha svelato che in occasione del compleanno di Mario gli aveva preparato diverse sorprese ma lui era andato via, senza trascorrere la sera del suo compleanno con lei.

Tina Cipollari ha sottolineato la tendenza di Mario a dipingere Ida in una luce negativa. Gianni Sperti ha abbandonato le difese del corteggiatore, evidenziando la crescente percezione in studio che Mario manipoli la situazione a suo vantaggio.

L'esterna di Ida con Pierpaolo ha evidenziato un clima più sereno tra i due, tanto che la tronista ha preferito ballare con lui, scatenando il malumore di Mario. Ma Ida questa volta sembra decisa ad evitare che Mario influenzi negativamente i suoi sentimenti.

Daniele e Gaia

Anche per il trono di Daniele Paudice ci sono state novità: il tronista ha portato di nuovo in esterna Gaia e le ha presentato il suo cane Diego: seduti su un prato i due hanno parlato a cuore aperto mettendosi a nudo.

Gaia ha un bambino e Daniele ha ammesso che non avrebbe problemi a prendersi cura del figlio della corteggiatricem lei ha detto che non sta cercando un padre per il piccolo, perché "Mio figlio ha già suo padre". La ragazza si è detta felice dell'esterna e Gianni e Ida si sono complimentati con Daniele per la sua sensibilità.

Il ritorno di Beatriz

Subito dopo è arrivato il colpo di scena: annunciata da Maria De Filippi è entrata sul parterre Beatriz D'Orsi, la corteggiatrice di Brando Ephrikian che le ha preferito Raffaella il giorno della scelta.

Daniele, che ha chiesto alla redazione di chiamarla, le ha domandato se è interessata a corteggiarlo "Perché da quel poco che ho visto mi piaci". Beatriz si è detta spiazzata e lusingata dall'offerta ma ha rifiutato.

Per Il momento non torna a fare la corteggiatrice aspettando, magari, un'offerta per fare la tronista nella prossima edizione del programma.