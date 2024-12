Uomini e Donne: Gloria Nicoletti si scontra con Maurizio, Michele sceglierà a breve

La puntata del 16 dicembre di Uomini e Donne ha regalato momenti di tensione e colpi di scena. Protagonisti sono stati Gloria Nicoletti, del Trono Over, al centro di una discussa frequentazione con Maurizio, e Michele Longobardi, alle prese con il malcontento delle sue tre corteggiatrici. Il tronista ha comunicato che sta per prendere una decisione importante.

Uomini e donne: riassunto del 16 dicembre

Gloria Nicoletti ha deciso di chiudere la conoscenza con Maurizio, e questa scelta ha scatenato un acceso dibattito in studio. Il cavaliere non ha gradito la decisione, accusando la dama di aver interrotto il rapporto senza una valida motivazione. Di fronte agli attacchi di Maurizio, Gloria ha svelato i motivi del suo allontanamento, dichiarando: "Durante alcune cene, mi è sembrato che volessi mostrarti come una persona economicamente superiore a me. Inoltre, sei una persona noiosa."

Il confronto è degenerato quando Gloria, stanca delle accuse, ha reagito con una battuta pungente: "Guarda che mi alzo e ti faccio girare il parrucchino." Maurizio, visibilmente infastidito, ha risposto con un commento inappropriato, definendo le reazioni della dama come "scenate da circo" e affermando che lei gli avrebbe toccato la gamba mettendo le mani nel "ben di Dio", come il cavaliere ha definito le sue parti intime.

Michele sta per scegliere le due corteggiatrici con cui andrà avanti

Gloria, inviperita, si è alzata dalla sedia, e per un attimo si è temuto che volesse schiaffeggiarlo. Questo ha provocato l'intervento immediato di Maria De Filippi, che ha asfaltato Maurizio: "Se ti lascia, forse dovresti chiederti se il 'ben di Dio' che credi di avere non c'è. Non c'è storia, Maurizio, capito?" Anche Gianni Sperti ha criticato l'atteggiamento del cavaliere, invitandolo a farsene una ragione del fatto che Gloria non sia interessata a lui. Alla fine, Maurizio ha chiesto scusa, pur mantenendo la sua posizione.

Durante il confronto, Bilal, nuova conoscenza di Gloria, è intervenuto per difendere la dama. Ha accusato Maurizio di essere stato irrispettoso, rafforzando così il legame con Gloria. Al momento, tra i due sembra esserci un buon feeling, lontano dalle tensioni vissute con Maurizio.

Parallelamente, Michele Longobardi si è ritrovato al centro di polemiche con le sue corteggiatrici. Dopo che Veronica lo aveva lasciato definendolo "un pagliaccio", la ragazza ha fatto un gesto inaspettato: si è presentata in camerino con un album pieno di ricordi, lasciando uno spazio vuoto "nel caso in cui sia io la tua scelta".

In studio, Michele ha rivelato di aver sperato in un gesto simile da parte di Amal o Mary. Questa confessione ha fatto infuriare Mary, che ha ricordato al tronista di non essere stata portata in esterna dall'11 novembre. L'esterna tra Michele e Amal non ha brillato: la corteggiatrice ha ribadito quanto poco lo trovi serio e gli ha chiesto di impegnarsi di più.

Quando Michele ha provato a baciarla, Amal si è rifiutata, spiegando di dare molto valore ai suoi baci. Queste immagini hanno mandato in confusione Veronica, che, turbata, è scoppiata in lacrime in studio, dichiarando di non riuscire più a gestire questa situazione. Il tronista ha spiegato che a breve farà i nomi delle due corteggiatrici con cui vuole continuare il suo percorso.