Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Cinzia Paolini: “Recita una parte”. Magda restituisce il regalo a Mario

Nell'ultima puntata del Trono Over volano accuse e frecciate: Gemma Galgani si scaglia contro Mario, mentre Cinzia e il cavaliere finiscono al centro delle critiche.

L'ultima puntata settimanale di Uomini e Donne ha visto nuovamente protagonisti i volti del Trono Over, con tensioni e confronti che hanno acceso lo studio di Maria De Filippi. Al centro delle dinamiche si sono trovate Gemma Galgani e Cinzia Paolini, con quest'ultima che ha dovuto affrontare anche un duro attacco da parte di Gianni Sperti, l'opinionista del dating show.

Magda restituisce il regalo a Mario davanti a tutti

Gemma, come spesso accade, è tornata a parlare del suo complicato rapporto con Mario Lenti, il cavaliere giunto in trasmissione per corteggiarla ma che, poco dopo, ha rivolto la sua attenzione verso altre dame, lasciando Gemma profondamente delusa. Mario, tuttavia, non è stato al centro solo delle 'lacrime' di Gemma, ma anche di una nuova discussione con Magda, con la quale aveva avuto un breve flirt.

Mario ha infatti raccontato che Magda non gli avrebbe restituito un regalo, uno smartphone, ricevuto durante la loro conoscenza. In puntata, la dama ha deciso di riportarglielo indietro, gesto accolto dal cavaliere con totale indifferenza. Oggi Mario prosegue la sua frequentazione con Cinzia Paolini, ma tra i due non tutti credono che ci sia un reale interesse.

Il filmato che smaschera Mario e Cinzia

In studio si è diffusa l'ipotesi di un accordo tra loro, accusa che entrambi hanno però respinto con forza. Maria De Filippi ha poi mostrato un filmato in cui Mario e Cinzia, durante un ballo, si lasciavano andare a commenti poco eleganti sulla storia tra Magda e Sebastiano, che entrambi in passato avevano frequentato con scarsi risultati.

Guido furioso con Federica: il messaggio della discordia

Spazio infine anche ad altri protagonisti del parterre: Federico Mastrostefano ha deciso di approfondire la conoscenza con Alessandra, una nuova dama scesa per lui, mentre Guido ha avuto un acceso confronto con Federica. La causa del litigio? Un "peccato" imperdonabile secondo lui: la donna non gli avrebbe inviato il messaggio della buonanotte. Gianni Sperti, ironico come sempre, ha commentato che la follia ormai regna sovrana nello studio.