Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 5 dicembre: Gemma e Fabio di nuovo a centro studio

La seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne si è appena conclusa, regalando ai fan del programma momenti intensi e colpi di scena. Le anticipazioni, fornite come sempre da Lorenzo Pugnaloni, svelano dettagli inediti sulle dinamiche del Trono Classico e Over, confermando che le emozioni non mancano mai nel celebre dating show di *Maria De Filippi.

Trono Over

Protagonisti della puntata sono stati nuovamente Gemma Galgani e Fabio. Dopo la recente rottura, il cavaliere aveva scritto una lettera contro la dama, Gemma ha avuto un crollo emotivo nel post-puntata. Nonostante l'ennesimo confronto in studio, tra i due non sembra esserci alcuna possibilità di riconciliazione. A scaldare ulteriormente gli animi è l'intervento di Tina Cipollari, che non perde occasione per attaccare la Galgani. L'opinionista, ironica come sempre, ha addirittura ballato nuovamente con Fabio.

Dubbi e tensioni tra tronisti e corteggiatori

Il Trono Classico ha visto protagonisti Martina De Ioannon, Gianmarco e Ciro. Dopo la registrazione di ieri, Martina ha deciso di incontrare entrambi i corteggiatori nei camerini, un gesto che ha generato confusione. Durante il confronto in studio, Gianmarco e Ciro hanno espresso il loro disagio per l'apparente distacco della tronista, chiedendo spiegazioni sul suo comportamento.

Il tronista Michele Longobardi

Sul fronte di Michele Longobardi, la situazione è altrettanto complicata. Veronica, corteggiatrice del tronista, è tornata nel programma e lo ha raggiunto in camerino, ma le tensioni sono esplose nuovamente in studio. Michele ha portato Amal in esterna, ma una frase pronunciata dal tronista ha spinto Mary a lasciare il programma.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma dice addio a Fabio, Mario Cusitore torna (di nuovo)

Secondo Mary e Valentina, Michele appare sempre più preso da Amal, lasciando poco spazio alle altre corteggiatrici, mentre il momento della scelta si avvicina. La situazione più intensa della puntata si è verificata quando Veronica, sopraffatta dalle emozioni, è scoppiata in lacrime. Michele, l'ha accompagnata fuori dallo studio, e i due non sono più rientrati.