Uomini e Donne: Gemma Galgani, Amore e Delusioni - Addio a Due Cavalieri in un Colpo Solo!

Nuova delusione d'amore per Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne oggi è andata incontro ad un nuovo insuccesso sentimentale. Gemma ha smesso di frequentare Antonio ed ha avuto un battibecco con Vincenzo che ha sminuito la loro frequentazione.

Uomini e Donne: Addio ad Antonio

Gemma nella puntata del 21 dicembre di Uomini e donne ha salutato Antonio un cavaliere che ha frequentato per un breve periodo. Nonostante la rottura i loro rapporti sono rimasti cordiali.

Antonio ha voluto ringraziare Gemma per il modo carino con cui si è comportata, il cavaliere siciliano ha espresso la volontà di abbandonare il programma. La sua decisione è stata per il momento rimandata, Gemma, Tina e Gianni lo hanno invitato a restare

Battibecco con Vincenzo: Rimostranze di Gemma

Subito dopo Gemma ha parlato con Vincenzo, il cavaliere con cui si era vista recentemente. L'uomo era collegato da casa per un problema alla schiena. Gemma lo ha subito rimproverato perché il cavaliere le aveva chiesto di non parlare alla redazione del loro incontro.

La spiegazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha riassunto quello che è successo. Dopo una cena tra Gemma e Vincenzo, quest'ultimo le ha consigliato di non rivelare tutti i dettagli della serata alla redazione, nonostante non fosse successo nulla di particolare.

Gemma è rimasta sconvolta quando ha ricevuto una chiamata in cui le è stato detto di limitarsi a raccontare solo una parte di ciò che è accaduto tra loro due. Maria ha suggerito che Gemma potrebbe interpretare questa richiesta come una forma di vergogna da parte dell'interlocutore per essere uscito con lei.

Giustificazione di Vincenzo: "Era solo un'Amicizia"

Vincenzo ha provato a giustificarsi "Per me era solo un'amicizia". Gli opinionisti gli hanno fatto notare che si tratta di un dating show e non di un programma per trovare nuovi amici. Maria De Filippi è apparsa molto infastidita dall'atteggiamento di Vincenzo e ha preferito salutarlo e chiudere il collegamento.