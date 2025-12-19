Uomini e Donne, Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore: "L'eta c'è..."

La puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, ha regalato momenti intensi e siparietti imperdibili. Al Trono Over, Gemma Galgani è finita al centro dello studio tra balli emozionanti, ironia pungente e decisioni drastiche. Nel Trono Classico, invece, Cristiana Anania ha vissuto esterne molto coinvolgenti, tra viaggi, baci e nuove conferme che potrebbero cambiare gli equilibri del suo percorso.

Sara Gaudenzi e Jakub: discussione a lieto fine (per ora)

Oggi Uomini e Donne si è aperto con il Trono Classico, che prosegue esattamente da dove era finito ieri. Al centro della discussione ci sono stati ancora una volta Sara Gaudenzi e Marco Veneselli... insomma, la tensione non manca mai La tronista oggi non si è risparmiata e ha avuto anche una discussione con Jakub. L'ex tentatore è apparso visibilmente deluso, soprattutto perché Sara ha ammesso di non riuscire a fidarsi di lui. Così come ieri con Marco, saznche oggi, comunque, Sara ha chiesto scusa al suo corteggiatore, e per ora Jakub resta in studio, segno che forse uno spiraglio c'è ancora.

Tina Cipollari arriva in studio con il dottore

Passando al Trono Over, nella puntata di ieri Gemma Galgani ha ballato con Mario Lenti al centro dello studio. Durante e dopo il ballo, la dama piemontese ha monopolizzato la scena (come spesso accade). Mario aveva raccontato di aver scelto quella canzone perché era molto importante per lui e per sua moglie, un dettaglio che ha reso il momento particolarmente intenso con la Galgani in lacrimne durante e dopo il ballo.

Federico Cotugno

Nella puntata di oggi, però, è arrivato il colpo di scena firmato Tina Cipollari. L'opinionista, "preoccupata" per la sua amica/nemica, è entrata in studio con un dottore, pronta a soccorrere la dama: "Gemma ha quasi perso conoscenza mentre ballava - ha detto Tina - ha avuto tachicardia e sbalzi di pressione. Prenda lo stetoscopio, meglio essere prudenti, perché l'età c'è!" Ironia pungente come sempre, e Gemma ovviamente non l'ha presa benissimo

Tutti (tranne Gianni) contro Mario Lenti

Subito dopo, Gemma ha deciso di eliminare la persona scesa a conoscerla, spiegando: "Non mi sembra leale nei suoi confronti, per una questione di rispetto." Tina allora ha puntato il dito contro Mario, accusandolo di aver illuso Gemma con quell'ultimo ballo: "Hai sbagliato". Momento piuttosto teso.

Anche Barbara De Santi si è scagliata contro Mario, quest'ultmo ha adetto a Maria De Filippi di essere disorientato e dispiaciuto per le lacrime di Gemma. L'unico a prendere le difese del cavaliere è stato Gianni Sperti, secondo cui se Mario ha ancora qualche dubbio è giusto che se lo chiarisca prima di andare avanti.

Barbara De Santi

Più tardi, Maria ha fatto ascoltare un audio in cui Barbara consiglia a Gloria Nicoletti di allontanarsi da Edoardo, convinta che lui sia ancora preso dalla sua ex. Il cavaliere accusa Barbara di allontanare tutte le dame che si avvicinano a lui. Quando Edoardo decide di interrompere la frequentazione con Gloria, anche lei arriva alla conclusione che forse Barbara aveva ragione: Edoardo non è pronto per una nuova relazione.

Le esterne di Cristiana con i coereggiatri

Infine, tornando al Trono Classico, spazio a Cristiana Anania. La tronista è andata in esterna prima con Ernesto, poi con Federico, con il quale è volata in Sicilia per mostrargli lo studio radiofonico dove lavora. Tra i due è scattata una forte intesa... e sono arrivati anche diversi baci. Qui sì che l'interesse sembra essere alle stelle!