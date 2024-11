Uomini e Donne, Andrea Nicole sulla relazione con Ciprian: “Era tossica, ho impiegato due anni per superarla”

Andrea Nicole Conte ha partecipato nel 2021 a Uomini e Donne. Durante il suo percorso nel dating show, scelse di lasciare il programma insieme a Ciprian Aftim, una decisione che provocò non poco scompiglio nello studio. I due, infatti, avevano passato la notte insieme senza avvisare la redazione. A tre anni di distanza, l'ex tronista ha detto di essersi pentita di quella scelta, definendo la relazione con l'ex corteggiatore tossica.

Una ripesa psicologica durata oltre due anni

Nelle ultime ore, Andrea Nicole Conte ha risposto in diretta ad alcune domande dei suoi follower, molti dei quali hanno iniziato a seguirla proprio durante la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Il suo fidanzamento con Ciprian è durato circa dieci mesi; la ragazza annunciò la fine del rapporto con una storia pubblicata su Instagram nell'ottobre del 2022.

A poco più di due anni da quella rottura, parlando del suo rapporto con l'ex corteggiatore, ha spiegato che oggi eviterebbe di lanciarsi in una "relazione tossica" che ha avuto conseguenze fisiche e psicologiche "per i successivi due anni". Andrea Nicole Conte, durante la diretta, ha sottolineato che in questo momento le manca la costruzione di un rapporto.

"Mi manca la sensazione di costruire qualcosa che possa durare nel tempo," ha amesso, anche se spesso prevale in lei il desiderio di lasciarsi ogni vincolo sentimentale alle spalle e continuare a vivere come sta facendo in questi giorni: "A volte penso, 'Ma chi me lo fa fare? Sto così bene così.'"

Andrea Nicole e Ciprian dopo la scelta

Sui social, l'ex tronista appare quasi sempre da sola, ma ha spiegato che questa è una scelta ben precisa perché "quando sono in compagnia, con i miei amici, la mia famiglia, il telefono lo metto da parte, me lo dimentico", lasciando intendere che in quei momenti vuole godersi i suoi affetti senza farsi distrarre dall'uso del cellulare e dalla voglia di condividere la sua vita sui social.

Nelle ultime settimane, l'ex tronista è stata assente da Instagram per elaborare la morte di Maki, il suo micetto scomparso lo scorso settembre: "purtroppo è improvvisamente morto davanti ai miei occhi, la mattina del 15 settembre", ha detto trattenendo a stento le lacrime. Uno shock anche per l'altro micio, Bidù, "che adesso è diventato molto più appiccicoso con me," ha concluso Andrea Nicole Conte.