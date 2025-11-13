Uomini e Donne, gelo in studio: Paolo rifiuta di ballare con Marina, Gianni e Tina infuriati

Il confronto tra Marina e Paolo degenera in un momento di tensione. La dama lo accusa di averla presa in giro, lui nega e rifiuta il ballo di pace proposto da Maria De Filippi.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne di giovedì 13 novembre non sono mancati scontri e colpi di scena. Marina si è infuriata con Paolo, colpevole di averla illusa e di essersi rifiutato di ballare con lei, scatenando la reazione di Tina e Gianni. Maria De Filippi ha tentato di riportare la pace, ma invano. Nel trono classico, invece, tensioni accese tra Cristiana e Sara

Marina contro Paolo: la furia della dama

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani, protagonista di una nuova esterna con Piero. L'uomo, tuttavia, ha subito chiarito le sue intenzioni, spiegando che si tratta solo di una conoscenza e nulla di più.

Poco dopo, l'attenzione si sposta su Paolo B., che è uscito con Sabrina Zago, tornata in studio single dopo la fine della sua breve storia con Nicola. Ma a scatenare il caos è stata Marina, furiosa con Paolo per averla - a suo dire - illusa: l'avrebbe invitata a uscire, per poi lasciarla a casa e portare invece Sabrina.

Paolo di Uomini e Donne

Paolo si rifiuta di ballare con Marina: la reazione degli opinionisti

Come spesso accade, Marina ha reagito con la sua consueta intensità, tanto che in studio ormai tutti hanno imparato a prenderla "così com'è". Durante il confronto acceso, è intervenuta Maria De Filippi per tentare di riportare la pace.

"Marina, possiamo fare pace con Paolo ballando con lui?" Il cavaliere, però, ha tenuto a precisare di non aver mai mancato di rispetto alla dama: "Io credo, Marina, di averti sempre portato rispetto e di non averti mai illusa più di tanto."

Subito dopo, si è rifiutato di ballare con lei "per non illuderla ulteriormente". Un gesto che ha indignato Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno reagito duramente: "Non si rifiuta un ballo a una donna. Questo gesto è imperdonabile!". Marina dal canto suo lo ha mandato letteralmente a quel paese.

Cristiana Anania

Nella seconda parte della puntata, Maria De Filippi ha interpellato Agnese De Pasquale, delusa dal comportamento di Federico Mastrostefano. L'ex tronista ha provato a sdrammatizzare con la sua solita ironia, che però sembra ormai far sorridere solo lui.

Trono Classico: lite tra le troniste e tra i corteggiatori

Poi spazio a un nuovo battibecco: Cristiana Anania si è scontrata con Sara Gaudenzi. La siciliana ha accusato Sara e Jakub Bakkour di averla presa di mira. A quel punto, stizzita, la tronista romana ha lanciato una frecciatina tagliente: "Cristiana è solo una bambina viziata che ora rivuole il giocattolo, ovvero Jakub."

Una frase che ha acceso ulteriormente gli animi. Dopo il confronto, Cristiana ha provato a chiarirsi con Federico, ma il momento è stato fortemente criticato da Ernesto, scatenando un acceso battibecco tra i due corteggiatori su cui si è chiusa la puntata.