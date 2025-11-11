Uomini e Donne anticipazioni: Roberta e Alessandro tornano in studio e stupiscono tutti

Ospiti speciali nella registrazione di oggi 11 novembre, Roberta e Alessandro confermano la solidità della loro storia con un gesto simbolico. Nel frattempo, nuovi scontri e sorprese animano il Trono Classico e Over.

Oggi, martedì 11 novembre, presso gli Studi Titanus Elios di Roma, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. La puntata ha regalato al pubblico numerosi colpi di scena, ed il ritorno di una delle coppie più amate dal pubblico. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage.

Trono Over: Nuove tensioni ed una rivelazione a sorpresa

Al centro dello studio sono finiti Roberto e Agnese, protagonisti di un acceso confronto. La dama ha rimproverato il cavaliere per non averla difesa durante una precedente discussione con Federico. Ma non è tutto: nel corso del dibattito, è emerso un dettaglio sorprendente. Roberto, infatti, avrebbe rivisto Francesca, una ex dama del programma, senza però informare né la redazione né Agnese.

Roberta e Alessandro tornano in studio per un gesto simbolico

A rendere ancora più vivace la registrazione, il ritorno di due volti amatissimi dal pubblico: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia, che aveva lasciato il programma insieme nel febbraio 2024, è tornata in studio come ospite speciale. Tra loro le cose vanno a gonfie vele, e Roberta ha voluto fare un gesto simbolico che ha commosso tutti: ha regalato ad Alessandro le chiavi di casa, suggellando così un amore che continua a crescere anche lontano dalle telecamere.

Roberto

Federico Mastrostefano chiude due conoscenze e accoglie una nuova dama

Per quanto riguarda il Trono Over, Federico Mastrostefano ha deciso di chiudere la conoscenza sia con Marta che con Talia, dichiarando di non provare più l'interesse iniziale. Il cavaliere, tuttavia, non resterà solo a lungo: nel corso della registrazione, è arrivata una nuova dama, Emanuela, pronta a iniziare la conoscenza con lui.

Anche tra Francesco e Lucia la situazione appare complicata. Dopo la proposta di lui di lasciare insieme il programma, le cose sembrano essersi incrinate. Lucia, infatti, ha accettato di conoscere un nuovo cavaliere, segnale evidente che la loro relazione attraversa un momento di crisi e che la dama non si sente più sicura dei suoi sentimenti.

Trono Classico: Flavio Umberti tra romanticismo e tensioni. Sara bacia Jakub

La parte dedicata al Trono Classico ha visto come protagonista Flavio Umberti, che ha voluto sorprendere la sua corteggiatrice Martina con un gesto romantico: si è presentato a casa sua, e tra i due è scattato un bacio. In studio, però, ci sono state nuove tensioni con Nicole Belloni.

Martina Cardamone

I due hanno discusso animatamente, tanto che Nicole, delusa dal suo comportamento, ha deciso di lasciare il programma, accusando Flavio di essere interessato solo a Martina. Il tronista, colpito dalla sua reazione, ha deciso di raggiungerla immediatamente per tentare di chiarire e recuperare il rapporto.

Infine, spazio anche a Sara Gaudenzi in esterna sia con Marco che con Jakub. Con quest'ultimo è scattato un nuovo bacio, mentre con Veneselli la conoscenza continua a essere segnata da forti tensioni. Nonostante una nuova uscita insieme, le discussioni non si placano: la tronista crede che Marco non riesca ad accettare che lei possa frequentare altri corteggiatori.