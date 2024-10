Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati: “Ho messo tutta me stessa in questa relazione”

A pochi giorni di distanza, due coppie della scorsa stagione di Uomini e Donne hanno annunciato la rottura, lasciando un vuoto tra i fan che si erano affezionati alle loro storie. Prima è arrivata la notizia della separazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, e oggi è stato il turno di Daniele Paudice e Gaia Gigli. Quest'ultima ha scelto di condividere la notizia con i suoi follower tramite Instagram, spiegando il difficile momento che sta vivendo.

Gaia annuncia la fine della sua relazione con il tronista

Il Trono Classico della scorsa stagione sembra quindi continuare a regalare delusioni ai fan. Brando e Daniele, infatti, sono stati due volti di punta della passata edizione. Il tronista trevigiano è rimasto sul trono per circa sei mesi, per poi scegliere Raffaella, con cui sperava di costruire una relazione duratura. Al contrario, Daniele, tronista partenopeo, è stato subito molto preso da Gaia: la loro chimica era evidente già nelle prime esterne, e la scelta è stata quasi una naturale conseguenza.

Ora, però, entrambe le storie si sono concluse, e il pubblico si interroga su cosa sia accaduto dietro le quinte. Oggi Brando e Raffaella hanno smesso di seguirsi sui social, e Gaia ha pubblicato una storia su Instagram per ufficializzare la fine del rapporto con Daniele. L'ex corteggiatrice ha dichiarato di aver messo tutta sé stessa nella relazione, ma le cose, purtroppo, non sono andate come sperato.

Daniele Paudice sul Trono di Uomini e donne

"Non so da dove iniziare, perché non sono molto brava con le parole; non sono brava a parlare e non sono molto brava con i discorsi - ha esordito Gaia - Quindi, non farò troppi giri di parole e andrò subito al dunque. Molte di voi l'avranno già intuito: io e Daniele ci siamo lasciati. Ho messo tutta me stessa in questa relazione".

"È un momento delicato, anche perché c'è un bambino di mezzo; come sapete, Daniele ha conosciuto mio figlio, quindi vi chiedo di portare il massimo rispetto su questo. Ho bisogno di metabolizzare tutto. Ci tenevo anche a dirvi un'altra cosa: non pensate che tutto quello che vedete sui social - coppie che stanno insieme e tutto il resto - significhi che non litighino o che non abbiano problemi, perché non è così; la realtà non è questa. Non appena starò meglio, tornerò attiva", ha concluso Gaia Gigli.