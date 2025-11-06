Uomini e Donne, Federico corteggia Agnese ma balla con Lucia, Marco abbandona Sara

Un nuovo capitolo di contraddizioni e colpi di scena nel Trono Classico. Federico chiede l'esclusiva ad Agnese, Alessandro richiama una dama e Sara manda in crisi i suoi corteggiatori.

La puntata del 6 novembre di Uomini e Donne è stata tutt'altro che tranquilla. Tra vecchie conoscenze che tornano a far parlare di sé e nuovi protagonisti pronti a sconvolgere gli equilibri, il Trono Classico ha regalato l'ormai immancabile, tira e molla tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, ma anche a nuovi sviluppi che coinvolgono Alessandro, Tatiana, Paola e la tronista Sara Gaudenzi.

La coppia più discussa del Trono Classico

Protagonisti ancora una volta Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, ormai intrappolati in un infinito tira e molla che sta iniziando a stancare il pubblico. I due, dopo aver dichiarato più volte di aver interrotto la frequentazione, sono tornati al centro dello studio "secondo la regola dell'alternanza", come ha ironizzato il pubblico sul web.

Federico continua a sostenere di non provare un'attrazione reale per Agnese, ma nonostante ciò finisce sempre per cercarla e corteggiarla. Lei, dal canto suo, sembra cedere ogni volta, in un gioco di avvicinamenti e allontanamenti che ricorda quasi le dinamiche dei protagonisti del brano "Minuetto di Mia Martini.

Alessandro Sposito

Durante un incontro fuori l'albergo, Mastrostefano avrebbe addirittura chiesto ad Agnese l'esclusiva e la possibilità di dormire insieme, ma la dama, per ora, ha preferito resistere. Poco dopo, Federico ha deciso di ballare con la nuova arrivata Lucia, lasciando intendere che il capitolo con Agnese potrebbe non essere ancora chiuso... ma nemmeno stabile.

Un triangolo inaspettato: ex conoscenza di Federico torna in studio

Il secondo segmento della registrazione si è concentrato su Alessandro, che, nonostante stia uscendo con Tatiana, ha chiesto a Paola - scesa in studio inizialmente per conoscere Federico - di restare nel parterre per approfondire la conoscenza con lui. Una mossa che ha sorpreso tutti, ma che il cavaliere ha giustificato dicendo che Tatiana si è vista con un'altra persona. La dama ha però smentito, spiegando che si è trattato soltanto di una semplice uscita amichevole.

Sara Gaudenzi richiama Jakub in studio: scoppia la tensione con Marco

Spazio anche alla tronista che nella puntata di ieri ha deciso di far tornare in studio Jakub Bakkour, ex corteggiatore di Cristiana. Una scelta che non è piaciuta a Marco, il quale, dopo una serie di accuse rivolte a Sara Gaudenzi, ha lasciato lo studio - almeno per il momento.

Sara, intanto, continua la sua conoscenza con Nicolò, un corteggiatore che apprezza molto, anche se dopo la clip dell'esterna, ha confessato di temere che il ragazzo tenda a mettere troppo in mostra sé stesso, rischiando così di compromettere la nascita di un legame autentico.