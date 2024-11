Uomini e Donne. Fabio vuole solo Gemma, una coppia del Trono Over lascia il programma

Nella puntata del 18 novembre di Uomini e Donne, i riflettori sono stati puntati sul Trono Over, una coppia ha deciso di restare, malgrado le affermazioni di Maria De Filippi e Tina Cipollari, mentre un'altra ha detto addio al programma. Fabio e Gemma continuano la loro frequentazione, nonostante le insidie di Tina Cipollari.

Il tentativo di Tina di screditare la dama piemontese

La puntata si è aperta con Gemma e Fabio al centro dello studio. A dispetto delle frecciate di Tina Cipollari, che ha mostrato una clip delle sfilate più audaci della dama piemontese, Fabio non si è lasciato influenzare. "Anche io ho un passato," ha dichiarato serenamente, ribadendo il suo interesse per Gemma.

Maria ha annunciato che una nuova dama desiderava conoscere Fabio, ma lui ha rifiutato, sottolineando di voler continuare la frequentazione con Gemma. Per dimostrare il suo impegno, la dama piemontese, come ha raccontato la conduttrice, sta prendendo lezioni di ballo e i due si sono esibiti al centro dello studio.

Fabio ha lasciato il programma con Giovanna

Una coppia resta mentre un'altra lascia il Trono Over

La seconda parte della puntata ha visto protagonisti Vincenzo e Ilaria, il nucleo di una discussione accesa. La scorsa settimana, I due si erano dati l'esclusiva, anche se Vincenzo aveva fatto un passo indietro, ma Tina li aveva invitati ad abbandonare il programma. Oggi. Morena, un'altra dama del parterre, ha mostrato messaggi ricevuti da Vincenzo la sera prima la sua richiesta di esclusiva alla dama.

Ilaria, sorprendentemente, ha minimizzato l'accaduto, ribadendo che ciò che conta per lei è che Vincenzo non sia uscito con Morena. Tuttavia, Tina e Gianni Sperti hanno accusato la coppia di essere d'accordo per sfruttare la visibilità del programma. Dopo un acceso confronto, Maria ha proposto a Vincenzo e Ilaria di lasciare il programma per qualche settimana e mettere alla prova il loro rapporto al di fuori delle telecamere. Se le cose non dovessero funzionare, avrebbero comunque la possibilità di tornare. I due hanno deciso di restare.

Venerdì scorso sul parterre del dating show si erano accomodati Fabio e Giovanna, il cavaliere aveva dichiarato di essere pronto a lasciare il programma con la dama, ma Giovanna aveva spiazzato tutti affermando di non essere ancora pronta. Nella puntata di oggi c'è stata una svolta inaspettata: la dama ha cambiato idea e si è detta pronta a lasciare il programma con il cavaliere. Dopo che Fabio le ha letto una lettera scritta di suo pugno, lui e Giovanna hanno ballato insieme al centro dello studio, ricevendo l'applauso commosso di tutti i presenti, prima di lasciare definitivamente il programma.