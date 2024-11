Uomini e donne, Fabio chiede l’esclusiva, Barbara De Santi conosce un giovane corteggiatore

Oggi, venerdì 15 novembre, è andata in onda la quinta e ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show trasmesso su Canale 5. Continuano i battibecchi tra Vincenzo e Tina Cipollari, un cavaliere ha avuto una cocente delusione mentre il tronista Michele ha rincorso la corteggiatrice Veronica.

Colpi di scena e nuove dinamiche

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha visto il ritorno al centro dello studio di Vincenzo e Ilaria, una delle coppie più discusse del Trono Over. Dopo essersi dati l'esclusiva, i due avevano dichiarato di non essere ancora pronti a lasciare il programma, suscitando le critiche di Tina Cipollari.

Oggi, la situazione si è complicata ulteriormente: Vincenzo ha deciso di fare un passo indietro, togliendo l'esclusiva a Ilaria. La scelta è stata confermata da Maria De Filippi, che ha evidenziato come i due continuino a essere la coppia più longeva del parterre, ma allo stesso tempo non siano disposti a lasciare il programma.

Fabio ha chiesto a Giovanna di lasciare il programma con lui

Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno risparmiato critiche, ipotizzando che Vincenzo e Ilaria possano essere d'accordo per prolungare la loro permanenza in studio. Tuttavia, la coppia ha ribadito la propria intenzione di restare, nonostante le insistenze dell'opinionista. Dopo Vincenzo e Ilaria, è stato il turno di un'altra coppia, Fabio e Giovanna.

Il cavaliere si è dichiarato pronto a lasciare il programma con la dama, ma Giovanna ha spiazzato tutti affermando di non sentirsi ancora pronta. Maria De Filippi ha cercato di rassicurarla, spiegando che, in caso di problemi, potrebbe sempre tornare nel parterre. Nonostante ciò, Giovanna ha rifiutato la proposta, lasciando Fabio profondamente deluso.

Barbara e il nuovo cavaliere

Continua la frequentazione tra Gemma e Fabio, quest'ultimo si è lamentato della gelosia della dama piemontese, ancora in attesa del tanto sospirato bacio appassionato. Il momento si è alleggerito con l'ingresso di un nuovo cavaliere per Barbara De Santi: Orazio, 35 anni, accolto con entusiasmo dal pubblico. Tuttavia, l'età del cavaliere ha sorpreso Barbara

"Lo sai che potresti essere mio figlio?", ha esclamato la dama. Orazio ha rassicuratola De Santi, spiegando che per lui l'età non è un ostacolo e che ha già frequentato donne più grandi. Barbara, divertita dalla situazione, ha deciso di conoscerlo meglio e ha accettato di ballare con lui al centro dello studio.

Trono Classico

Nel frattempo continua il percorso di Michele Longobardi, alle prese con un acceso confronto con Veronica. La corteggiatrice è tornata in studio su richiesta del tronista, ma si è mostrata molto arrabbiata per il fatto che Michele, dopo averla eliminata, ha ripreso a frequentare Amal, la quale ha deciso di restare nel programma esclusivamente per lui.

Veronica, furiosa, ha lasciato lo studio dopo uno sfogo acceso. Michele, determinato a chiarire, l'ha rincorsa dietro le quinte nel tentativo di convincerla a tornare. Amal, intanto, sembra sempre più sicura della sua scelta, avendo rinunciato a proseguire la conoscenza con Alessio Pecorelli. Resta da vedere come evolverà questo intreccio sentimentale.