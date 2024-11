Lorenzo Spolverato minaccia Javier Martinez al Grande Fratello “Se lo prendo….”

Lorenzo Spolverato, modello milanese e fidanzato di Shaila Gatta, continua a far parlare di sé al Grande Fratello, ma non sempre in termini positivi. Il suo comportamento, tra intimidazioni e minacce verbali, è oggetto di pesanti critiche da parte del pubblico, che segue con attenzione la diretta su Mediaset Extra. Tuttavia, molti di questi episodi sembrano essere ignorati durante le puntate in prima serata condotte da Alfonso Signorini.

Gli episodi che hanno indignato il pubblico

Fin dalle prime settimane del reality, Spolverato nella casa più spiata d'Italia ha mostrato un carattere controverso, soprattutto nei confronti delle coinquiline. Un episodio particolarmente discusso è avvenuto quando, parlando con Helena Prestes in giardino, le ha afferrato con forza la gamba e l'ha minacciata dicendo: "Le prendi", accompagnando la frase con un eloquente gesto della mano.

Inoltre, alcune sue dichiarazioni hanno alimentato ulteriori polemiche. Lorenzo ha raccontato che non gradisce vedere la propria fidanzata "troppo felice" e, in un'altra occasione, ha ammesso di aver usato metodi discutibili per porre fine a una relazione precedente: "Le mani non si alzano, ma lo schiaffo a me è servito."

Lorenzo e Javier in una foto di qualche settimana fa

Oggi, Lorenzo ha preso di mira Javier Martinez, il pallavolista argentino. La giornata è iniziata con un momento di apparente calma nel giardino della Casa, dove Lorenzo ha chiesto ai coinquilini di evitare di parlare durante la notte, per non disturbare il sonno degli altri. Una richiesta condivisa da molti, anche se Mariavittoria gli ha fatto notare che spesso è stato proprio lui a essere richiamato dalla regia perchè parla di notte senza microfono.

Tuttavia, poco dopo, il clima è degenerato. In cucina, mentre era con Shaila, Lorenzo si è lasciato andare a commenti volgari e toni minacciosi nei confronti di Javier, dichiarando: "Che uomo, che piscia.za Se lo becco, mamma mia se lo becco". Il pubblico che segue il programma si chiede perché certi comportamenti di Lorenzo non vengano mai affrontati direttamente in puntata.

Gli spettatori si aspettano che il conduttore e gli autori del programma intervengano per chiarire la situazione, ma finora non ci sono state prese di posizione ufficiali. Rimane da vedere se Alfonso Signorini affronterà questi episodi nelle prossime puntate o se il comportamento di Lorenzo continuerà a essere oggetto di discussione solo sui social.