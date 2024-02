Uomini e donne: Ernesto Russo fa una proposta hot a Barbara De Santi, mentre Brando rimane ancora incerto!

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, trasmessa oggi su Canale 5, si sono verificati momenti di intensa conflittualità e emozione, nel Trono classico, ma anche nel Trono over, dove le dinamiche amorose sono state al centro dell'attenzione con il botta e risposta hot tra Barbara e Ernesto.

Uomini e donne: Trono Classico

La puntata del 13 febbraio di Uomini e Donne è stata densa di emozioni e polemiche, come spesso accade nel dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi.

Il Trono di Brando, sin dall'inizio, ha mostrato segni di instabilità, con il tronista che fatica a trovare un'intesa con le sue corteggiatrici. Le tensioni sono esplose quando Brando ha scelto di ballare con Beatriz, suscitando l'ira di Raffaella e la delusione di Tina Cipollari.

Uomini e donne: la decisione di Ida su Mario, Roberta cede ad Alessandro e lascia il programma

Le parole infuocate di quest'ultima, che ha definito Beatriz "irritante", hanno portato alla luce il conflitto sottostante. Beatriz ha condiviso il suo passato, evidenziando il proprio percorso di indipendenza e lavoro fin dall'adolescenza, ma ha trovato scarsa comprensione da parte di alcuni presenti in studio.

Contro Brando è intervenuto Ernesto Russo del Trono Over, invitandolo a non pretendere nulla in cambio quando dà qualcosa, anche se si trova in una situazione di forza. Maria De Filippi ha preferito smorzare subito la polemica.

Trono Over: Ernesto e Barbara

Le tensioni sono rimbalzate anche nel Trono over, con Ernesto Russo e Barbara De Santi al centro dell'attenzione. Russo ha proposto a Barbara momenti di passione degli dei migliori film erotici. "Io con lei farei cinquanta sfumature di grigio", ha detto , creando un'atmosfera carica di suggestione. La risposta di Barbara "Ho sognato questo scenario" ha lasciato aperto questa visione hot. Barbara alla fine ha accettato di uscire con Ernesto.

Tiziana

Nel frattempo, sempre nel Trono over, Tiziana è stata al centro di discussioni accese a causa del suo approccio alle relazioni. Le sue decisioni di interrompere le conoscenze quando non scatta la scintilla hanno sollevato interrogativi sulle sue reali intenzioni e sul rispetto verso i sentimenti degli altri partecipanti.

La dama, come ha rivelato Maria De Filippi ha deciso di lasciare il suo numero di telefono a Ernesto e ad altri due cavalieri.