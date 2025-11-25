Uomini e Donne, Cristina contro Sara: nuova lite tra troniste dopo il bacio con Ernesto

Doppie uscite, accuse di falsità, baci che scuotono il trono e discussioni senza freni: la puntata del 25 novembre 2025 regala momenti intensi e una nuova discussione tra le due troniste.

La puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2025 è stata ricca di colpi di scena, tra nuove conoscenze, baci inattesi e discussioni infuocate. Alessio divide la serata tra Jessica e Jone, mentre Giusy chiude con Arcangelo scatenando accuse e polemiche in studio. Sul trono classico emergono gelosie, rivalità e momenti romantici, con baci che cambiano gli equilibri e tensioni che infiammano l'atmosfera.

Trono Classico: doppi appuntamenti per un cavaliere e una dama

Il pomeriggio si apre con un clima già movimentato. Protagonista iniziale è Alessio Pilli Stella, che racconta di essere uscito nella stessa sera sia con Jessica che con Jone. Con quest'ultima, rivela, ci sono stati anche dei baci. Nel secondo segmento entra in scena Giusy, che è uscita con Arcangelo e Piero. Proprio come per Alessio, anche per lei la chimica è evidente con uno solo dei due: Piero.

Per questo motivo Giusy decide di interrompere la conoscenza con Arcangelo, che viene subito criticato da Gianni Sperti, il quale sostiene che l'uomo abbia perso il senso della sua presenza nel programma e sembri più interessato a fare l'opinionista che a trovare l'amore. A quel punto interviene Barbara De Santi, che "entra a gamba tesa" riportando un rumor che circola dietro le quinte: Arcangelo avrebbe detto in giro che nel dating show è tutto falso. Lui, ovviamente, nega con decisione.

Arcangelo del Trono Over

Lo studio si agita ulteriormente quando si parla di Federico Mastrostefano, uscito con Talia per un appuntamento veloce prima di raggiungere Marta, che lo aspettava a cena. Ma qualcosa non va: l'incontro dura pochissimo e la donna se ne va, lasciando Federico solo e visibilmente deluso, pentito di non aver approfondito la conoscenza con Talia.

Trono Classico: baci, gelosie e nuovi conflitti tra le troniste

Si passa poi al trono classico con Cristina Anania. Dopo aver fatto pace con Ernesto, i due escono in esterna e scatta un bacio che riaccende la loro sintonia. La scena però fa ingelosire Federico. A fomentare ulteriormente la tensione arriva Sara, che non perde occasione per attaccare Cristina. Questa volta però Ernesto interviene e difende la tronista "a spada tratta".

Nel frattempo, Flavio Ubirti è uscito in esterna con Nicole Belloni. Nonostante abbia dichiarato di sentirsi più in sintonia con Martina Cardamone, tra lui e Nicole scatta comunque un bacio. Al rientro in studio esplode il caos: a sbraitare più di tutti è Angela, dando vita a un nuovo momento di alta tensione.