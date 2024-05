Uomini e Donne: critiche per Cristiano ed Ernesto, Davide deve scegliere tra Marika e Gaia

Nuovo capitolo del dating show dedicato in particolare ai due cavalieri del Trono Over e alle eterne di Daniele Paudice

Oggi l'appuntamento giornaliero di Uomini e donne si è concentrato in particolare su due cavalieri del Trono Over: Cristiano ed Ernesto, criticati sia dalle dame del parterre che dal pubblico a casa. Nel Trono Classico per Daniele è arrivato il momento della scelta.

Uomini e Donne del 6 maggio: Cristiano al centro del Trono Over, le ultime novità

Nell'ultima puntata della scorsa settimana di Uomini e Donne, Cristiano si è trovato al centro dell'attenzione del Trono Over. Si è scoperto che il cavaliere, mentre era in fase di frequentazione con Giulia, era interessato a Jessica e aveva avuto un incontro segreto con Serena, con la quale si era anche scambiato un bacio.

Ernesto Russo

Di fronte a queste rivelazioni, Giulia ha espresso la volontà di conoscere altri uomini. Ha accettato di ballare con Diego ed è uscita con Gino, decisione che ha suscitato la rabbia di Cristiano. Il cavaliere ha chiesto a Giulia di chiarire le sue intenzioni. Maria De Filippi è intervenuta ricordando a Cristiano che poco prima aveva dichiarato alla redazione di voler interrompere la frequentazione con Giulia.

Gaia o Marika? Stasera Daniele sceglierà una delle due corteggiatrici

Le affermazioni di Cristiano hanno suscitato l'indignazione del pubblico in studio e su X, che hanno contestato la sua narrazione secondo cui il bacio con Serena sarebbe stato imposto dalla dama. Serena, assente in puntata, non ha potuto rispondere a queste accuse. Nel frattempo, Giulia ha deciso di continuare a conoscere Gino, mentre Jessica prosegue la sua frequentazione con Marcello.

Il Trono Over ha visto anche protagonista Ernesto Russo, coinvolto in una seduta con due dame: Elisa e Sabrina D. Quest'ultima ha espresso il suo rammarico per aver conosciuto il cavaliere, spiegando che di persona appare diverso rispetto a come vuole mostrarsi in televisione.

Le parole di Sabrina sono state accolte con favore da Barbara De Santi e Marianna, che hanno sempre criticato questo aspetto di Ernesto. Al contrario, Elisa si è detta soddisfatta della sua conoscenza con Russo e ha deciso di continuare a frequentarlo, nonostante gli avvertimenti di Barbara, convinta che Ernesto possa deludere anche lei.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Daniele Paudice è prossimo alla scelta finale. Nella registrazione di stasera, di cui vi forniremo le anticipazioni, Daniele sceglierà tra Marika e Gaia. Il tronista è stato in esterna con entrambe le corteggiatrici. Tra Gaia e Daniele ci sono stati alcuni battibecchi, ma Maria ha rassicurato Gaia dicendole che Paudice è interessato a lei, sebbene le sue insicurezze rallentino la loro conoscenza. Alla fine il tronista ha ballato con Marika