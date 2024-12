Uomini e Donne: Claudia D’Agostino vuole Michele Morrone, Maria De Filippi pronta a presentarglielo

Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, ha proposto oggi il suo quarto appuntamento settimanale, ricco di sviluppi e colpi di scena. Diego, un nuovo cavaliere, ha fatto delle rivelazioni che non sono piaciute alle sue dame. Nel Trono Classico, Michele ha avuto nuovi screzi con le sue corteggiatrici.

Riassunto della puntata di Uomini e donne: uscite, litigi e balli romantici

Ieri Gabriele e Tiziana hanno deciso di lasciare insieme il programma dopo due settimane di frequentazione. La puntata di oggi si apre con Sabrina che era stata la prima a frequentare con il cavaliere. La dama è seduta al centro dello studio, al suo fianco c'è Cristina, dall'altra parte la seduta è occupata da Diego, un nuovo cavaliere.

Diego, reduce da un appuntamento con Sabrina, ha rivelato che i due hanno trascorso anche la notte insieme. Tuttavia, la conduttrice invita il cavaliere a non scendere in ulteriori dettagli. Cristina, visibilmente turbata, abbandona il centro dello studio per tornare al suo posto, mentre Sabrina si dice delusa dal modo in cui Diego ha descritto i loro incontri. Nonostante le critiche, Diego non si scompone e dichiara candidamente che avrebbe riservato la stessa attenzione anche ad un'eventuale terza dama.

Diego Tavani

Nella seduta successiva, Diego Tavani e Claudia D'Agostino si confrontano. La dama viene a sapere che c'è un nuovo corteggiatore pronto a conoscerla, ma lei decide di concentrarsi temporaneamente su Diego. Questa decisione, limitata nel tempo, infastidisce il cavaliere, accusato da Claudia di lanciare occhiate verso Valentina.

La dama, rispondendo a Maria, scherza sul fatto che, se fosse sceso Michele Morrone, non avrebbe esitato a conoscerlo, cosa che provoca l'insensata gelosia di Diegoo. La conduttrice replica ironicamente: "L'abbiamo invitato a C'è posta per te, se lo sapevo ti facevo venire per conoscerlo!".

Sul fronte del Trono Classico, Martina e Ciro regalano un momento romantico ballando sulle note di Stare bene a metà di Pino Daniele. Michele Longobardi, invece, si lamenta della distanza emotiva che Amal sembra mantenere durante le loro esterne. Intanto, una clip mostrata dalla regia svela che Michele ha chiesto a Veronica di tornare in studio. Questo gesto infastidisce Mary, che, profondamente delusa, decide di abbandonare la puntata.