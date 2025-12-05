Uomini e Donne: Ciro va in esterna con Alessia, le corteggiatici di Flavio hanno la sindrome dell'abbandono

: Nuovi corteggiatori per Sabrina, svolta sentimentale per Rosanna e un Federico sempre più al centro delle dinamiche: tra gelosie, sorprese e accuse incrociate, lo studio si è infiammato anche oggi.

Nella puntata di oggi, 5 dicembre di Uomini e donne, Sabrina Zago accoglie un nuovo cavaliere mentre Rosanna riparte da Federico dopo l'addio a Gianmaria. Emanuela apre a un'altra conoscenza, Marina mette in discussione Giovanni e Cristiana corre da Ernesto dopo un momento di tensione. Chiude Flavio, alle prese con l'ennesima corteggiatrice pronta ad abbandonare.

Il Trono Over del 5 dicembre: si parte con Sabrina Zago

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con la sempre elegantissima Sabrina Zago, impegnata nella conoscenza di alcuni cavalieri. Peccato che, secondo Tina Cipollari, *"nessuno le interessa manco per sbaglio". Ed ecco che, puntuale come il caffè delle 8, arriva un nuovo cavaliere direttamente per lei. Sabrina accetta: evidentemente il suo cuore ha il GPS impostato su "ricomincia da capo".

Rosanna Siino cambia rotta (di nuovo)

Segue il segmento del Trono Over dedicato a Rosanna Siino. Archiviata la frequentazione con Gianmaria, che leha preferita un'altra dama, Rosanna riparte con Federico. E passando all'altro Federico: il cavaliere/tronista/entità onnipresente del programma continua il suo percorso. Questa settimana è uscito con Emanuela*: la serata bene, baci zero.

Rosanna Siino

Ma il vero colpo di scena arriva dopo: fedele alla filosofia "nessuno mi mette all'angolo", Federico dà il permesso a Emanuela di frequentare altri uomini, non sia mai si metta in testa di fare coppia fissa con lui. Risultato? Lei accetta subito l'uscita con l'altro Federico che aveva chiesto il suo numero. Insomma: cambiamento di cavaliere... ma non di nome.

Marina indecisa, Sabrina attacca

Maria De Filippi vuole vederci chiaro: Marina uscirà con Giovanni? Lei tentenna, perché lui ha colto al volo l'occasione di ballare con Annamaria. E qui interviene Sabrina Zago, che lo accusa apertamente: secondo lei, Giovanni è lì "più per restare che per conquistare Marina". La diplomazia, insomma, sempre di casa.

Trono Classico: Ciro Solimeno finalmente in esterna

Momento atteso: l'ex corteggiatore è uscito in esterna con Alessia. Atmosfera serena, sguardi intensi, e finalmente un po' di romanticismo che non si trasforma in litigio entro i cinque minuti. Miracoli del prime time pomeridiano, che comunque risulta essere poco convincente, il trono di Ciro sembra in salita*, ma c'è tempo.

Ernesto Passaro

Cristiana ed Ernesto: il ritorno della dizi

La tensione sale quando Ernesto scopre che Cristiana Anania non l'ha portato in esterna, proprio ora che lui era tornato in studio per lei dopo la litigata. Cristiana fa la dura per circa... mezzo minuto. Poi lo va a cercare per non rischiare di perderlo.

Flavio Ubirti e la saga delle corteggiatrici in fuga

E chiudiamo con Flavio Ubirti, che ha un talento naturale: ogni settimana una corteggiatrice vuole abbandonare lo studio. L'ultima volta era stata Nicole, irritata dalla sorpresa preparata da Flavio per Martina Cardamone.Questa settimana, per riportare armonia, Flavio prepara sorpresa anche per Nicole. Risultato? Ad arrabbiarsi, stavolta, è Martina, che minaccia di andarsene lei. A questo punto, più che un tronista, Flavio sembra il coordinatore di un'uscita di emergenza.