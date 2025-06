Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le ultime novità sul giallo di Villa Pamphili e su Garlasco

Torna questa sera, mercoledì 18 giugno 2025 alle 21.20 su Rai 3, l'appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma cult condotto da Federica Sciarelli che da anni dà voce a storie dimenticate e famiglie in cerca di verità. Nella puntata di oggi, ancora riflettori accesi su due casi che hanno sconvolto l'opinione pubblica: il delitto di Chiara Poggi a Garlasco e il misterioso ritrovamento dei corpi di una donna e una bambina a Villa Pamphili.

Caso Garlasco, nuove analisi e interrogativi ancora aperti

Andrea Sempio

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna sotto i riflettori con l'apertura di un nuovo incidente probatorio. L'obiettivo è fare luce su tracce rimaste nell'ombra: due DNA maschili ritrovati sotto le unghie della giovane potrebbero riscrivere la storia.

Al centro dell'attenzione torna Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, che si trovava nella casa di via Pascoli il giorno della morte. Intanto, si esclude la presenza di sangue sull'impronta numero 10 rilevata sul portone, mentre Alberto Stasi resta in carcere. Una vicenda giudiziaria che continua a sollevare più domande che certezze.

Villa Pamphili: madre e figlia uccise, spunta un'identità falsa

Federica Sciarelli a Chi l'ha visto?

A Roma, invece, è ancora avvolto nel mistero il doppio delitto avvenuto nei viali alberati di Villa Pamphili. I corpi di una donna e della sua bambina sono stati rinvenuti lo scorso 7 giugno.

Grazie alla segnalazione di alcuni telespettatori del programma, è stato identificato e arrestato in Grecia l'uomo che si faceva chiamare Rexal Ford: il suo vero nome è Charles Francis Kaufmann, cittadino americano con un passato nebuloso. Dichiarava che la bimba fosse sua figlia, ma la sua versione non convince gli inquirenti. Stasera, Chi l'ha visto? mostrerà testimonianze e documenti finora inediti.

Nessy Guerra, ancora prigioniera in Egitto

Infine, spazio anche al caso di Nessy Guerra, la 25enne ligure bloccata al Cairo insieme alla figlia. Dopo essere fuggita dall'ex marito, ora scarcerato, l'uomo chiede un risarcimento milionario allo Stato italiano e afferma di voler "ricominciare" con lei. Una vicenda dai contorni surreali, che pone interrogativi sulla tutela delle donne italiane sia in patria che all'estero.

L'appuntamento è per questa sera su Rai 3 alle ore 21.20, ma Chi l'ha visto? è disponibile anche su RaiPlay in diretta e on demand.