Uomini e donne, Barbara bannata dagli alberghi, Alessio e Mario Cusitore in discoteca: la segnalazione

Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, ha proposto oggi il suo quarto appuntamento settimanale, ricco di sviluppi e colpi di scena. Protagonisti assoluti della puntata sono stati Barbara De Santi, rappresentante del Trono Over, e il tronista Alessio Pecorelli. Quest'ultimo è stato al centro di una segnalazione che potrebbe influire negativamente sul suo percorso nel programma.

Barbara De Santi ospite non gradita

Durante la prima parte della puntata di Uomini e Donne, si è verificato uno scontro acceso tra Giuliana e Andrea. La dama ha accusato il cavaliere di approfittare del programma per godere dei rimborsi legati a cene e aperitivi, sostenendo che l'incontro fosse più una questione economica che una vera ricerca di una relazione.

Giuliana ha inoltre rivelato una confidenza di Andrea, secondo cui lui l'avrebbe portata a cena solo perché le faceva "pena". Il cavaliere, messo alle strette da queste accuse e attaccato dall'intero studio, ha deciso di prendere una drastica decisione: lasciare il programma. Nel secondo blocco della puntata, Barbara De Santi è stata la protagonista assoluta.

Barbara De Santi è persona non gradita da un albergo convenzionato con il programma

La dama ha deciso di eliminare Marco, ritenendolo "troppo pensante" e quindi non adatto alla sua personalità. Questo gesto ha suscitato una reazione da parte di Gianni Sperti, che ha accusato Barbara di avere delle aspettative troppo alte, sostenendo che pretende di essere portata solo in alberghi a cinque stelle.

La dama è stata criticata da Gemma Galgani dopo che ha rinfacciato a Marco il fallimento del suo precedente matrimonio, un gesto che ha suscitato l'ira degli altri protagonisti in studio. Ma il colpo di scena è arrivato quando Maria De Filippi ha deciso di intervenire leggendo una lettera ricevuta da un albergo convenzionato con il programma. La mail comunicava che Barbara De Santi "non era più un'ospite gradita" nella struttura.

Alessio Pecorelli in discoteca con una ragazza

Nel Trono Classico di Uomini e Donne, la situazione per il tronista sta diventando sempre più complicata. Durante l'ultima puntata, dopo aver mostrato il suo incontro con Giorgia, Maria De Filippi ha comunicato al tronista che la redazione ha ricevuto una segnalazione su di lui. Una ragazza si è fatta avanti, portando un video in cui Alessio sarebbe stato avvistato in un locale con una giovane, che poi avrebbe accompagnato a casa.

Maria ha riferito che, secondo quanto riportato dalla segnalazione, "tutti nel paese in cui vivi sanno che ogni tanto vedi questa ragazza", ma Alessio ha negato di riconoscere il locale mostrato nel video. Nonostante le immagini poco chiare, si vede chiaramente il cavaliere Mario Cusitore, tra gli ospiti della discoteca.

La corteggiatrice Genny ha aggiunto che Mario avrebbe frequentato spesso il ristorante di Alessio nelle ultime settimane, taggandolo anche su Instagram. Genny è convinta che Alessio abbia una relazione con questa ragazza al di fuori del programma, e che questa possa essere la causa della sua apatia e incoerenza durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Alessio ha ribadito di non essere fidanzato, ma la sua reazione non ha convinto tutti. Dopo il confronto, Gianni Sperti e le corteggiatrici sono andati dietro le quinte con Alessio per visionare foto e filmati, ma l'espressione di Maria De Filippi non faceva presagire nulla di buono. Questo sviluppo potrebbe mettere a rischio il futuro del tronista nel programma.