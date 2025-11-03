Uomini e Donne anticipazioni, Sara Gaudenzi bacia Jakub, una coppia lascia il programma

La registrazione di oggi 3 novembre di Uomini e Donne si è rivelata ricca di colpi di scena, nuovi ingressi e accesi scontri tra protagonisti. Tra dame e cavalieri del Trono Over e corteggiatori del Trono Classico, il pubblico in studio ha assistito a discussioni, rifiuti sorprendenti e momenti di grande tensione tra Sara e Cristiana, mentre una coppia ha lasciato il programma.Le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Gemma e il cavaliere 74enne: una scelta sorprendente

La registrazione si è aperta subito con Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over. In studio arriva un nuovo cavaliere di 74 anni: Tina Cipollari non risparmia critiche nei suoi confronti, ma la dama decide comunque di tenerlo e conoscerlo meglio. Nel frattempo, Roberto e Agnese De Pasquale appaiono sempre più affiatati, consolidando il loro legame davanti al pubblico.

Federica e Guido: discussione e decisione finale

Momento curioso per Gloria Nicoletti: la dama riceve dei fiori dal cavaliere con cui sta uscendo, ma li rifiuta perché, secondo lei, è troppo fisico e parla spesso di "limoni" in senso sessuale, dimostrando di volere qualcosa di più serio. Tra Federica e Guido scoppia invece una discussione accesa: Guido desidera rimanere in studio, mentre Federica appare succube, assecondando le sue richieste. Nonostante i contrasti con Tina e Gianni, i due alla fine *escono insieme dal programma.

Guido Ricci

La sfilata prevista per oggi salta a causa del confronto tra Martina e Ciro, con quest'ultimo diventato il nuovo tronista del programma. Federica Mastrostefano continua il suo percorso con Marta: la loro uscita è positiva ma, quando scende una nuova corteggiatrice, decide di tenerla. Anche Alessio, dal Trono Classico, vede l'ingresso di due nuove dame che decide di mantenere nel suo percorso.

Troniste contro

Tra i momenti più discussi della registrazione c'è il Trono Classico di Sara Gaudenzi. Durante un'esterna in palestra con Jakub, Sara lo provoca fino a ottenere un bacio, accolto con un boato di applausi dal pubblico. La situazione porta a un acceso scontro con la tronista Cristiana Anania: Cristiana accusa Sara di "fare il circo", mentre Sara la definisce immatura e ammette che ora rivaluta Jakub, sottolineando che Cristiana sta rosicando.

Successivamente, Cristiana va in camerino da Jakub per chiedere scusa: lui accetta, ma appare evidente che il suo interesse principale rimane Sara. Di Flavio non si parla molto, con in studio presente solo una corteggiatrice. Per quanto riguarda Cristiana, era presente solo Federico Cotugno, mentre per Sara erano in studio Marco Veneselli e Andrea.