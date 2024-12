Uomini e Donne anticipazioni: Gemma dice addio a Fabio, Mario Cusitore torna (di nuovo)

Si è appena conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì. In studio oggi Il Trono Classico si è animato per la decisione di Gemma di interrompere la frequentazione con Fabio, dopo la segnalazione sul cavaliere. Esterna per Martina che ha mandato a casa un corteggiatore. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Una lettera al veleno per la dama piemontese

La frequentazione tra Gemma Galgani e Fabio è ufficialmente terminata. Nonostante le segnalazioni contro di lui non siano state approfondite, Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la loro storia. In risposta, Fabio ha scritto una lettera alla dama, letta in studio, in cui l'ha accusata di essere falsa e bugiarda, insinuando che il suo unico scopo sia "fare spettacolo". L'episodio ha scatenato l'ilarità di Tina Cipollari, che ha deciso di ballare con il cavaliere, regalando un momento di puro divertimento al pubblico.

Nel Trono Over, si è parlato anche di Diego e Claudia, che hanno trascorso una notte insieme. Tuttavia, Claudia ha definito Diego "invadente", spiegando che avrebbe preferito essere lei a decidere se dormire ancora con lui. Nonostante ciò, conoscendo l'amore del cavaliere per il Natale, la dama gli ha regalato un sacco di palline.

Fabio e Gemma hanno smesso di frequentarsi

I due hanno decorato insieme l'albero di Natale, un gesto che li ha riavvicinati. Sabrina, invece, ha avuto un'uscita con Diego, ma il cavaliere ha chiarito di voler conoscere anche altre dame. Infatti, poco dopo, ha dato il suo numero di telefono a Valentina, ma la dama lo ha rifiutato.

Mario Cusitore è tornato di nuovo. L'ex corteggiatore di Ida Platano, che aveva lasciato il programma nella puntata trasmessa lunedì scorso, dopo l'uscita di Alessio Pecorelli, oggi era di nuovo sull parterre. Il cavaliere ha deciso di frequentare Prasanna e Valentina.

Trono Classico: baci ed eliminazioni

Martina ha mostrato un crescente interesse per Gianmarco, con cui è uscita in esterna. I due si sono scambiati un bacio, ma la scena ha infastidito Ciro, che non ha nascosto il suo disappunto. In una clip trasmessa in puntata, si vede Martina confrontarsi con Ciro nel camerino, cercando di chiarire i loro sentimenti.

La tronista ha scelto di ballare con entrambi i corteggiatori durante la registrazione, eliminando invece Francesco, per concentrarsi esclusivamente su Gianmarco e Ciro. L'altra tronista, Francesca, ha avuto un acceso litigio con il suo corteggiatore Gianmarco nel camerino, mostrando che la loro frequentazione è tutt'altro che serena.