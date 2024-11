Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 28 novembre: Fabio e Gemma Galgani lasciano lo studio

Si è appena conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì. In studio oggi Il Trono Classico si è animato per una segnalazione su Fabio, il frequentatore di Gemma, una coppia ha lasciato il programma. Esterne per Martina e Michele. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Segnalazioni, addii e nuovi amori

La puntata si apre con un filmato divertente in cui Tina Cipollari sorprende tutti portando alcuni capi di intimo sexy nel camerino di Gemma Galgani, con l'intento di ironizzare sulla serata che la dama avrebbe dovuto trascorrere con Fabio. Tuttavia, il momento spensierato si interrompe presto quando Gemma rivela di aver ricevuto una segnalazione secondo la quale Fabio avrebbe una relazione con una donna in Spagna.

Fabio reagisce infastidito, dichiarando di non voler sottoporre la sua vita privata a indagini da parte di Gemma. Nonostante ciò, non smentisce la segnalazione e, visibilmente contrariato, si alza e abbandona lo studio. Gemma lo segue dietro le quinte, ma entrambi non rientrano più in trasmissione, lasciando tutti con il fiato sospeso. La conclusione della vicenda potrebbe emergere nella prossima puntata.

Gabriele ha lasciato lo studio con Tiziana

Si conferma l'uscita definitiva di Mario Cusitore dal programma. Nel frattempo, per Barbara scendono due nuovi uomini intenzionati a conoscerla. La dama decide di dare loro una possibilità e di iniziare una conoscenza. Tra le note più romantiche della puntata, Gabriele e Tiziana annunciano la loro uscita dal programma come coppia, suggellando il loro percorso con un lieto fine.

Al centro studio si è parla di Sabrina e Diego, che rivelano di essere andati oltre durante la loro frequentazione. Tuttavia, la dama scopre che Diego è uscito anche con una nuova conoscenza, Cristina, e decide di interrompere la loro relazione. Anche Cristina, dopo aver ascoltato i dettagli, prende le distanze da Diego, lasciandolo solo e visibilmente in difficoltà.

Esterne e tensioni

Nel Trono Classico, Martina esce con Gianmarco e Ciro. Con il primo, l'atmosfera è dolce e intima: i due decorano insieme l'albero di Natale, un gesto che Gianmarco considera molto significativo. Al contrario, l'esterna con Ciro non va bene: la tronista lo accusa di essere tornato a mostrare il suo lato più distaccato e freddo, simile a quello delle loro prime esterne.

Michele Longobardi porta in esterna due ragazze: Amal, che però mantiene le distanze, e Eleonora, con la quale invece c'è stata più sintonia. La tronista Francesca Sorrentino èa assente in studio. Anche Alessio Pecorelli manca, il tronista è definitivamente fuori dal programma dopo le ultime segnalazioni. Oggi nella puntata del pomeriggio abbiamo visto come è iniziato l'addio del giovane romano al trono .