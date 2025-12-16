Uomini e Donne anticipazioni, lite con Sara: Jakub se ne va, Cristiana sorpresa da una dichiarazione d'amore

Nella registrazione di oggi, martedì 16 dicembre, Uomini e Donne ha regalato grandi emozioni tra colpi di scena, discussioni e nuovi sviluppi nei percorsi delle troniste e dei protagonisti del trono Over. Al centro della puntata ci sono state Sara Gaudenzi, che ha avuto un acceso confronto con Jakub, e Cristiana, che ha vissuto momenti intensi sia con Ernesto che con Federico. Nel trono Over, invece, Gemma Galgani ha iniziato una nuova conoscenza con Mauro tra dubbi e tensioni con Mario, mentre Arcangelo e Magda hanno proseguito la loro conoscenza tra momenti di complicità e incertezze.

Il percorso delle due troniste

La registrazione di oggi ha visto al centro dell'attenzione Sara Gaudenzi e il suo percorso con Jakub. Durante l'ultima esterna, i due hanno avuto modo di confrontarsi sulle loro differenze caratteriali: Jakub si è mostrato molto razionale, mentre Sara lo ha accusato di essere troppo freddo. In studio è scoppiata un'accesa discussione, con Sara visibilmente arrabbiata e Jakub che ha ammesso che, se fosse stato scelto, avrebbe rifiutato. Alla fine, il corteggiatore ha lasciato lo studio, sottolineando le differenze di approccio tra loro.

Intanto, Cristiana ha continuato le sue conoscenze con Ernesto e Federico. Dopo un crollo emotivo dovuto ai comportamenti di Ernesto, il cavaliere l'ha raggiunta in camerino dichiarandole di essersi innamorato, lasciandola senza parole. Con Federico, invece, è scattato il primo bacio durante l'esterna.

Ernesto Passaro

Le novità dal trono Over

Nel parterre Over, Gemma Galgani ha iniziato una nuova conoscenza con Mauro, con cui ha trascorso una piacevole serata. Tuttavia, come sempre succede con la Galgani, tensioni e dubbi non mancano: Mauro pensa che Mario resti vicino a Gemma solo per visibilità e continuare ad occupare una sedia nel parterre, mentre Mario ritiene che Mauro non sia la persona giusta per la dama piemontese. Quest'ultima, spazientita, ha accusato Mario di comportarsi da pagliaccio.

Prosegue anche il percorso di Arcangelo Passirani e Magda, usciti nuovamente insieme. La dama nutre qualche dubbio sulla reale attrazione di Arcangelo nei suoi confronti, ma lui la rassicura. Nel frattempo, Sebastiano è convinto che Magda non possa realmente provare interesse per un uomo come il Passirani.