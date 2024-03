Uomini e donne anticipazioni: Gemma litiga con Tina, Ida va in esterna e Daniele fa arrabbiare Gaia

Nelle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne, Ida e andata in esterno con Mario e Pierpaolo, nel Trono Over Tina e Gemma tornano a litigare

Ecco le nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne, registrate nelle ultime ore e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità su quanto è successo oggi negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Trono Classico

Ecco quello che è successo nel Trono Classico con le esterne di Ida Platano e Daniele Paudice.

Ida Platano

Ida Platano è andata in esterna sia con Mario Cusitore che con Pierpaolo Siano. Questa volta con lo speaker napoletano non ci sono stati scontri, a differenza di quanto era successo nell'ultima registrazione, come ha svelato ieri Lorenzo Pugnaloni.

Questa registrazione è stata caratterizzata dall'assenza di scontri anche in studio. Ida, Mario e Pierpaolo hanno parlato tranquillamente senza litigare.

Daniele Paudice

Daniele Paudice, dopo le tre esterne con Gaia, ha portato in esterna una nuova corteggiatrice. In studio Gaia era arrabbiata perché nell'ultima registrazione il tronista aveva chiesto alla redazione di far scendere sul parterre Beatriz D'Orsi.

L'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian, è entrata in studio ma ha comunicato a Daniele che rifiutava l'offerta.

Trono Over

Uno scontro tra Gemma e Tina e la sfilata hanno caratterizzato questa parte del programma.

Gemma Galgani

Gemma Galgani è uscita con Marco, il cavaliere di 51 anni conosciuto nell'ultima registrazione. La dama piemontese tornata in studio ha deciso di eliminarlo.

Tina Cipollari ha attaccato Gemma perché, secondo l'opinionista, se un uomo non le piace a primo impatto deve dirlo subito, senza girarci intorno.

Sfilata femminile

C'è stata la sfilata sul parterre hanno sfilato tutte le dame del Trono Over. Alla fine la vincitrice è stata Ida.