Alessio Pecorelli di Uomini e donne: “Alcune corteggiatrici mi hanno cercato. Ecco perché Mario è andato via”

L'addio di Alessio Pecorelli a Uomini e Donne ha scatenato un vero terremoto nel dating show di Maria De Filippi. Il tronista è stato al centro di una serie di segnalazioni che hanno portato tutte le sue corteggiatrici ad abbandonarlo, lasciandolo solo al centro dello studio. Di fronte alle accuse e alle immagini mostrate dalla redazione, Alessio ha dovuto lasciare il trono, ammettendo le sue responsabilità.

Cosa è successo a Uomini e donne

Le segnalazioni che hanno travolto Alessio riguardano la sua frequentazione di locali notturni, un comportamento vietato dal regolamento per i tronisti. Tra queste, una in particolare mostrava Alessio in compagnia di una ragazza durante una festa. Alessio, ospite di Lorenzo Pugnaloni a Lollo Magazine, ha chiarito che si trattava di un'amica ventennale e che non l'aveva nemmeno accompagnata a casa.

Un'altra segnalazione, relativa alla notte di Halloween, non forniva prove concrete, ma il tronista ha ammesso di aver frequentato locali proibiti al suo ruolo di tronista. "È stato un anno difficile, anche lavorativamente, e non ho avuto modo di prendermi una vacanza. Andare a bere una birra con gli amici era il mio unico sfogo," ha spiegato Alessio, facendo un mea culpa ma ribadendo di non aver mai avuto comportamenti compromettenti.

Mario ha lasciato il programma subito dopo Alessio

Nonostante i chiarimenti di Alessio, le sue corteggiatrici hanno deciso di interrompere il percorso con lui. Tra queste, Jenny, con cui il tronista aveva costruito un legame nelle prime esterne, ha dichiarato di non fidarsi più. Anche Beatrice, con cui non aveva avuto occasione di approfondire, ha abbandonato la trasmissione. Alessio, deluso, ha commentato: "Mi hanno lasciato solo davanti a milioni di italiani, ma poi alcune di loro mi hanno contattato fuori. Io dico no: se non avete creduto in me in studio, non potete cambiare idea ora."

L'abbandono di Mario Cusitore, cavaliere del Trono Over, ha aggiunto ulteriore tensione alla puntata. Presente nello stesso locale in cui Alessio era stato visto, Mario ha preferito lasciare il programma subito dopo l'uscita del tronista. Alessio ha rivelato a Lorenzo Pugnaloni cosa gli ha rivelato lo speaker radiofonico.

L'ex corteggiatore di Ida Platano ha spiegato ad Alessio Pecorelli che ha preferito abbandonare il parterre di Uomini e donne perchè in quel momento ha realizzato di non averlo protetto durante le loro uscite. L'ex corteggiatore ha chiuso il suo percorso con amarezza, soprattutto per la mancanza di fiducia dimostrata dalle sue corteggiatrici:"Su Jenny avevo iniziato a costruire qualcosa, ma ho dovuto rincorrerla sempre. Beatrice, invece non ho avuto modo di conoscerla bene, non ho fatto nessuna esterna con lei".