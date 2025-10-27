Uomini e Donne anticipazioni: Gemma chiude con Piero, Flavio bacia due corteggiatrici

Nuova registrazione oggi, lunedì 27 ottobre, negli studi di Uomini e Donne, con una puntata che ha lasciato spazio sia al trono over che a quello classico. Una giornata movimentata per il dating show: Gemma Galgani si allontana da Piero, mentre Flavio Ubirti diventa protagonista del trono classico con due esterne passionali. Le anticipazioni sono state condivise in esclusiva da Fanpage.

Gemma Galgani dice addio a Piero

Protagonista, come sempre, Gemma Galgani. La dama torinese ha deciso di chiudere con Piero, conosciuto solo la scorsa settimana. Dopo un iniziale entusiasmo, Gemma ha capito di non provare la giusta sintonia con il cavaliere, preferendo interrompere la frequentazione prima che le cose si complicassero.

Una decisione che arriva dopo la delusione vissuta con Mario Lenti, che aveva scelto di uscire con altre donne, lasciandola profondamente ferita e in lacrime. Nonostante le difficoltà, Gemma continua a credere nell'amore e a sperare di trovare, finalmente, l'uomo giusto con cui lasciare il programma.

Agnese De Pasquale

Agnese Di Pasquale chiude con Federico Mastrostefano

La dama è tornata al centro dell'attenzione nel parterre over dove ha messo, per l'ennesima volta, un punto definitivo alla conoscenza con Federico Mastrostefano, dopo alcuni contrasti e la sensazione che lui non fosse realmente interessato a costruire qualcosa di serio.

Agnese ha chiuso anche con l'altro Federico, scegliendo invece di riavvicinarsi a Roberto. Tra i due sembra esserci una nuova sintonia e la dama ha deciso di dargli una seconda possibilità, nella speranza che questa volta le cose vadano diversamente. Intanto, nel parterre over, Sebastiano ha baciato Federica S., mentre per Magda è arrivato un nuovo cavaliere pronto a conoscerla.

Flavio Ubirti protagonista del trono classico

Spazio poi al trono classico, dopo le esterne di Sara Gaudenzi e Cristiana Anania viste nelle precedenti registrazioni, la puntata di oggi è stata interamente dedicata a Flavio Ubirti. L'ex tentatore di Temptation Island continua a far parlare di sé per la sua intensa conoscenza con le sue corteggiatrici: in esterna ha baciato sia Nicole Belloni che Martina Cardamone.

Due momenti molto diversi ma ugualmente coinvolgenti, che hanno scatenato un piccolo dibattito in studio. Al momento, Flavio non sembra avere una preferenza netta tra le due, e la sua scelta appare ancora lontana. Le prossime registrazioni, però, potrebbero rivelare in quale direzione stia andando il suo cuore.