Uomini e Donne anticipazioni: una coppia esce dal programma, prima esterna per Ciro Solimeno

Nella registrazione del 17 novembre, tra tensioni e momenti romantici, Federico si trova al centro di nuove polemiche mentre Sara discute con Jakub e Thomas prende una decisione che sorprende tutti.

Oggi, lunedì 17 novembre, presso gli Studi Titanus Elios di Roma, il Trono Over di Uomini e Donne ha regalato momenti di grande emozione e tensione. Tra l'arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma e la decisione di una coppia di uscire insieme dal programma. Le anticipazioni, riportate da Fanpage raccontano che lo studio si è animato tra discussioni, baci e confronti decisivi che promettono nuovi colpi di scena.

Trono Classico: Agnese e Roberto lasciano il programma

La prima notizia riguarda l'arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma, un uomo di 57 anni che potrebbe dare vita a una nuova conoscenza. Intanto, un'altra storia arriva a una fase conclusiva: Agnese e Roberto decidono di uscire insieme dal programma, segnando un momento emozionante nel parterre.

Non mancano però momenti di tensione. Federico Mastrostefano, sempre lui, ha trascorso una serata con Emanuela, ma emergono dettagli che mettono in cattiva luce l'ex tronista: pare, infatti, che abbia contattato altre dame e dopo la puntata uscirà con Marta.

Anticipazioni Uomini e donne: Trono Classico

Anche nella seconda parte della registrazione ci sono stati sviluppi interessanti: Cristiana Anania chiede di poter chiamare Ernesto, che nella puntata precedente non era entrato in studio perchè Cristiana, per non rinunciare alle esterne con Simone e Federico, non lo aveva incontrato. Nel frattempo è iniziato anche il percorso di tronista di Ciro Solimeno. L'ex corteggiatore racconta la sua prima esterna con Alessia M, dicendosi soddisfatto dell'incontro.

Le emozioni non finiscono qui: Sara, durante un'esterna con Jakub, si trova a discutere animatamente, ma nel frattempo bacia Thomas, che però decide di allontanarla, temendo di illuderla. Infine, Flavio continua la sua conoscenza con Nicole, recuperata nella scorsa registrazione, e decide di portarla a Firenze, dove scatta un bacio. Martina, sentendo che Flavio potrebbe aver già fatto la sua scelta, lascia lo studio, ma lui la rincorre, creando un momento di grande tensione emotiva.