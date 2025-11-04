Uomini e Donne anticipazioni, Flavio rivela la favorita e scoppia il caos, Sara e Cristiana ai ferri corti

Una registrazione esplosiva quella del 4 novembre: dalla rivelazione di Flavio al litigio furioso tra Sara e Cristiana, fino alla misteriosa assenza che ha scatenato mille sospetti.

Oggi, martedì 4 novembre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La registrazione odierna non ha deluso le aspettative: tra baci, esclusive, liti accesissime e qualche assenza che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, il parterre si è acceso come non mai. Le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: Alessio sceglie l'esclusiva, mentre Mastrostefano resta a bocca asciutta

Si parte con la sempre iconica Gemma Galgani, che ha messo fine alla conoscenza con Luigi e ora sta uscendo con un nuovo cavaliere, Roberto. Momento di pura comicità con Alessio Pili Stella, che ha presentato la sua nuova frequentazione, Yone. In studio si è scatenata una risata generale quando ha pronunciato il nome della ragazza, che suonava... "particolare". Battute a parte, Alessio ha deciso di darle l'esclusiva: tra i due l'intesa sembra crescere di giorno in giorno.

Delusione invece per Federico Mastrostefano, che è uscito per la quarta volta con Marta ma... ancora nessun bacio. Lui teme che il mancato gesto significhi poco interesse da parte della dama, ma la conoscenza prosegue. Assente a sorpresa Agnese De Pasquale, mentre lo studio si scalda per l'ennesimo battibecco tra Sebastiano Mignosa e Arcangelo, accusato da tutti di avere un atteggiamento troppo polemico e "da opinionista".

Cristiana Anania

Trono Classico: Flavio svela la sua preferita, ma scoppia il caos

La registrazione prosegue con il trono dei più giovani, e anche qui non mancano le emozioni. Il tronista Flavio ha confessato di aver baciato Nicole Belloni, con la quale si è visto anche al di fuori del programma. Tuttavia, la sua mente e il suo cuore sembrano orientati verso Martina Cardamone, con la quale dice di avvertire "quel quid in più". Un'affermazione che scatena un vero e proprio show in studio: Angela, un'altra delle sue corteggiatrici, esplode in una lite furiosa degna di una sceneggiata, arrivando infine ad annunciare la sua eliminazione.

Scontro al vetriolo tra Cristiana e Sara: accuse, insulti e gelo in studio

Capitolo parterre femminile: le protagoniste assolute sono ancora Cristiana Anania e Sara Gaudenzi, ormai ai ferri corti. Cristiana ha ricevuto una sorpresa romantica da Ernesto Passaro, che le ha organizzato una dolce esterna di compleanno con tanto di bacio. Ma l'idillio è durato poco: in studio è scoppiato un nuovo litigio con Sara, che l'ha accusata di usare i commenti negativi dei social per metterla in cattiva luce.

Cristiana, esasperata, le ha dato della pagliaccia. Come se non bastasse, Cristiana ha discusso anche con Federico Cotugno, infastidito dal fatto che lei non lo porti più in esterna da tre settimane. Intanto, Sara è uscita con un nuovo corteggiatore, ma niente bacio: l'incontro con Jakub (mostrato nella registrazione di ieri ) resta il più intenso per lei.

Una strana assenza che fa discutere

In molti hanno notato l'assenza di Simone Bonaccorsi, corteggiatore di Cristiana Anania, che non era presente in studio. Il motivo non è stato spiegato, ma la sua mancata partecipazione ha acceso la curiosità dei presenti, che ora si chiedono se ci sia aria di addio.