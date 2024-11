Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 18 novembre: Gemma bacia Fabio, Amal torna in studio

Si è appena conclusa la prima registrazione settimanale di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì. In studio oggi Il Trono Classico si è animato per una segnalazione su Alessio Pecorelli, mentre Gemma ha finalmente baciato Fabio. Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagli della giornata.

Ritorni, baci e segnalazioni

La puntata del Trono Classico si apre con un colpo di scena: Amal, che si era eliminata nella registrazione precedente, è tornata grazie a un confronto avvenuto con Michele nel suo camerino. Nonostante il ritorno della corteggiatrice, Michele ha continuato il suo percorso conoscendo la nuova arrivata Mary, con cui ha fatto un'esterna conclusa da un bacio. Per Veronica, invece, non c'è stato nessun ripensamento: l'eliminazione è definitiva.

Il percorso di Alessio si complica a causa di una segnalazione. Dopo un'esterna con la nuova corteggiatrice Giorgia, terminata anche questa con un bacio, in studio arriva una segnalazione su di lui. Secondo quanto emerso, Alessio sarebbe stato avvistato in locali pubblici in compagnia di una ragazza estranea al programma. Le corteggiatrici, furiose, hanno preteso spiegazioni. Alessio, insieme alle ragazze, ha lasciato lo studio per verificare le foto della segnalazione e non è più rientrato. Per Martina e Francesca, nessuna novità nella puntata odierna; maggiori sviluppi si attendono domani.

Amal è tornata in studio

Baci e sfilate in primo piano

La parte dedicata al Trono Over si è aperta con il consueto spazio per Gemma e Fabio, finalmente protagonisti di un bacio avvenuto in esterna. Tuttavia, il momento romantico non è stato risparmiato dalle critiche di Tina Cipollari, che ha definito il bacio poco passionale, sottolineando che è avvenuto con della cioccolata in bocca. L'opinionista ha poi mostrato un filmato che riepilogava le storie passate di Gemma nel programma, alimentando il dibattito in studio.

Successivamente, si è svolta la sfilata femminile, vinta da Gloria, che ha poi preso posto al centro dello studio per raccontare i primi passi della conoscenza con il cavaliere Maurizio. Per Mario, invece, sono scese tre nuove dame, ma nessuna è stata trattenuta, segno che il cavaliere è ancora in cerca della persona giusta.