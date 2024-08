Uomini e Donne: Alessio Pecorelli, ecco chi è il terzo tronista del programma di Maria De Filippi

Finalmente sono stati presentati i nuovi tronisti dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne, che prenderà il via il prossimo settembre. Dopo Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, e Francesca Sorrentino, nota per la sua partecipazione a Temptation Island 2023 con l'ex fidanzato Manuel Maura, è la volta di Alessio Pecorelli, l'unico personaggio che il pubblico di Maria De Filippi non conosce ancora.

Alessio: Il volto sconosciuto tra i nuovi tronisti

Il terzo tronista è stato presentato, come di consueto, attraverso un video condiviso sui canali social di Witty TV, dove il 31enne ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata: "Mi chiamo Alessio e ho 31 anni. Sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando ne avevo 22. Sono di Santa Marinella e vivo da solo", ha spiegato al pubblico. La sua frase preferita è "Sono nato leader e leader morirò"

"Sono un ex militare e ho sempre lavorato. Tutto quello che ho, me lo sono costruito da solo, anche grazie a un piccolo aiuto dei miei genitori", ha detto. Alessio ha chiarito i motivi che lo hanno spinto a partecipare a Uomini e Donne: "Sono due anni e mezzo che sono single. Ho avuto una relazione molto importante. Da questa esperienza mi auguro di provare emozioni forti, come non ne provo più da tanto tempo. Essendo un amante dei bambini, può essere che, appena esco da qui, diventi padre."

Il nuovo tronista Alessio Pecorelli

Tra le altre cose, Alessio ha confessato che, quando litiga, gli capita di dire cose che non pensa. Tuttavia, subito dopo, quando si rende conto di aver esagerato e sbagliato, è pronto ad ammettere i suoi errori e chiedere scusa. La madre gli cura la contabilità del ristorante. Il padre ha un'officina mentre il fratello è ingegnere e vive a Milano Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che, durante la prima registrazione del programma, c'era un quarto trono vuoto che dovrebbe essere occupato da Ida Platano.