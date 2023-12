Uomini e donne, Alessandro Vicinanza a Roberta Di Padua: 'Mi piace un'altra donna'

Nella puntata del 14 dicembre di Uomini e donne i due protagonisti di questi giorni, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno manifestato una crescente distanza. La dama che non accetta l'idea che l'ex compagno di Ida Platano stia frequentando altre donne all'interno del dating show.

Tensioni Crescenti tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Le anticipazioni di alcuni giorni fa di Uomini e donne, avevano già suggerito che Roberta Di Padua avrebbe preso la decisione di abbandonare il programma. Durante la puntata, la dama aveva proposto ad Alessandro di uscire in esclusiva, ma l'ex compagno di Ida Platano aveva declinato l'offerta, preferendo mantenere aperta l'opzione di frequentare altre donne.

Nuovi Sviluppi nella Relazione tra i due protagonisti

Durante la trasmissione di oggi, Maria De Filippi ha informato Roberta che Alessandro ha manifestato il suo interesse verso un'altra dama, chiedendo però di mantenere riservato il nome. Roberta ha confermato la sua decisione di non uscire con Alessandro, non accettando che lui, nonostante il loro passato, desideri conoscere altre dame.

Asmaa e Mattia al Centro dell'Attenzione, con Twist Emozionanti

La puntata di oggi 14 dicembre, ha anche visto al centro dello studio Asmaa e Mattia. Quest'ultimo, inizialmente interessato a corteggiare Ida, ha invece sviluppato una forte attrazione per Asmaa, una dama di 35 anni e madre di un bambino di dieci anni.

Complicazioni nei Sentimenti tra Mattia e Asmaa

Nonostante Mattia e Asmaa abbiano trascorso del tempo insieme e si siano scambiati dei baci, la donna, che risiede in Emilia Romagna, ha dichiarato di non essere pronta a impegnarsi con Mattia, il quale ha preso la difficile decisione di lasciare il programma per evitare ulteriori sofferenze.

Maria De Filippi Consiglia a Mattia di Restare e Combattere per Asmaa

Convinta che Mattia sia sinceramente innamorato di Asmaa, Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a rimanere nello studio e lottare per conquistare la donna. Tuttavia, Asmaa ha espresso le sue perplessità per la fretta con cui Mattia desidera portare avanti la loro conoscenza, sottolineando la necessità, da parte sua, di procedere con cautela.