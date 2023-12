Uomini e donne: Roberta Di Padua lascia il programma per Alessandro Vicinanza

Nelle prossime puntate di Uomini e donne vedremo Roberta Di Padua lasciare lo studio del dating show di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la dama lascerà il programma per la decisione di Alessandro Vicinanza di frequentare altre donne.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne

La scelta di uscire da Uomini e donne da parte di Roberta Di Padua potrebbe essere solo momentanea ma sottolinea lo stato della dama dopo il ritorno negli studi del programma di Alessandro Vicinanza.

L'ex compagno della tronista Ida Platano da qualche giorno ha ripreso a frequentare il parterre del programma, come desiderava Roberta che durante una puntata aveva detto "Solo se tornasse Alessandro mi butterei tra le sue braccia", ma ora lo scenario è cambiato.

Il ritorno di Alessandro Vicinanza e i cambiamenti nel rapporto con Roberta

Alessandro Vicinanza è tornato nel programma ma le cose non sono andate come sperava la dama. I due infatti hanno ballato insieme, Alessandro ha ammesso di non aver dimenticato Roberta ma, allo stesso tempo ha specificato di voler frequentare altre donne, in particolare Cristina.

I motivi dell'abbandono del dating show della dama

Roberta durante l'ultima registrazione ha detto che non riesce a rimanere nel programma mentre Alessandro corteggia Cristina Tenuta. Quest'ultima, comunque, nonostante il cavaliere le abbia fatto trovare dei palloncini nel camerino, ha più volte assicurato che non è interessata al cavaliere.

Il futuro incerto di Roberta

Nel corso dell'ultima registrazione Roberta, si è rifiutata di ballare con Alessandro, nonostante lui abbia cercato di chiarire. Vicinanza poi ha chiesto di ballare con Cristina che, nonostante abbia accettato, ci ha tenuto a ribadire che non è interessata ad Alessandro.

Nelle prossime registrazioni capiremo se l'addio di Roberta è definitivo o solo momentaneo.