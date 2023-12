Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua al centro dello studio: la reazione di Ida Platano

Nella puntata del 7 dicembre di Uomini e donne Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono seduti al centro dello studio per riprendere la conoscenza

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua avevano smesso di frequentarsi quando lui si era innamorato di Ida Platano. Oggi, i due si sono seduti al centro del parterre di Uomini e Donne per riprendere il discorso interrotto mesi fa. Nel corso della puntata, Barbara ha conosciuto un nuovo cavaliere, mentre Alessio e Claudia continuano a frequentare nuovi protagonisti del dating show.

Uomini e Donne: Alessandro e Roberta al centro dell'attenzione

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si sono seduti al centro dello studio dopo che Ida Platano ha rassicurato un suo corteggiatore, garantendogli di non provare più nulla per il suo ex fidanzato. I primi a commentare il riavvicinamento tra Alessandro e Roberta sono stati i due opinionisti.

Gianni e Tina non capiscono come Roberta possa fidarsi di Alessandro. Ida, invece, è apparsa molto rilassata, per nulla turbata da questa situazione. Alessandro, comunque, ha già detto di essere intenzionato a conoscere anche altre dame del parterre. Nella precedente registrazione, Vicinanza ha sottolineato che gli piacciono anche Asmaa e Tiziana.

Le Intenzioni del cavaliere

Roberta, comunque, ha rassicurato gli opinionisti dicendo che non ha intenzione di farsi abbindolare da Alessandro e starà attenta a leggere tutti i segnali per capire se lui la vuole prendere in giro o fa sul serio.

Barbara De Santi e il nuovo Cavaliere

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha incontrato un nuovo corteggiatore, un avvocato arrivato nel programma per conoscerla. La frequentazione tra i due continuerà, anche se la folta barba di Federico non piace alla dama del trono over.

Claudia e Alessio: Fine della frequentazione e nuove prospettive

Nella parte finale hanno trovato spazio anche Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, che da alcune settimane hanno deciso di smettere la loro frequentazione e conoscere nuove persone. Claudia è uscita con Vincenzo.

"Ho trovato una donna diversa da come era stata descritta, non mi sembra una calcolatrice", ha affermato il cavaliere riferendosi ad alcune frasi dette da Alessio nelle scorse puntate.

Gianni Sperti non è convinto che Alessio e Claudia siano pronti a frequentare altre persone. "Non credo che abbiano superato tutto dopo appena una settimana", ha affermato scettico l'opinionista di Uomini e Donne.