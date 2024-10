Uomini e donne: Mario Cusitore ha dormito con Margherita, Michele bacia Veronica in esterna

Nella puntata del 10 ottobre 2024 di Uomini e Donne, Mario Cusitore è al centro dello studio, per lui ci sono tre sedute, come le dame che ha frequentato in questi giorni: Margherita Aiello, Morena Farfante e Maura Vitale. La sua relazione con Margherita sembra aver preso una piega intima.

Trono Over

La dama racconta di aver trascorso la notte insieme a Mario, confermando che si sono baciati, ma senza andare oltre, quest'ultima parte viene messa in dubbio sia dai due opinionisti sia dal pubblico che commenta il programma su X.

Morena, dopo aver ascoltato il racconto di Margherita, accusa Mario di trattare tutte allo stesso modo, facendo le stesse cose con entrambe, "Ma non ti vergogni?Guarda che i fenomeni con me durano poco", gli dice la dama. Anche Margherita, visibilmente delusa, critica l'ex speaker di Radio Kiss Kiss, accusandolo di aver sminuito il loro rapporto. Mentre Morena esprime rabbia per il fatto che il cavaliere abbia dormito con Margherita. La dama, che nel frattempo sta frequentando anche Matteo, ha deciso che per il momento si concentrerà solo su quest'ultimo cavaliere, anche se, a detta di Gianni Sperti, è più presa da Mario.

Margherita si sta frequentando con Mario

La puntata prende una piega più dura quando Maura, visibilmente delusa, decide di interrompere la conoscenza con Mario, che, comunque, non ci rimane male. Subito dopo, infatti, Maria De Filippi spiega che il cavaliere, parlando con la redazione, aveva annunciato di voler interrompere la frequentazione con Maura.

Dopo lo schiaffo ricevuto da Gemma, Valerio è tornato in studio, scusandosi con la dama per il suo comportamento. Le ha anche chiesto di riprendere la frequentazione. Ad inizio puntata Gemma era sembrata molto giù dopo che Valerio, nell'episodio precedente, l'aveva accusata di essere nel programma da vent'anni e di non essersi risuscita a instaurare nessun legame serio con un uomo.

Trono Classico

Passando ad un altro segmento del dating show, è stata mostrata la prima esterna di Michele con Veronica, il tronista, che si era definito un baciatore nella clip di presentazione non si è smentito. Tra lui e la corteggiatrice c'è stato un bacio appassionato. Il tronista campano ha eliminato Sofia, una delle ragazze scese sul parterre per lui. Amal, che sta frequentando entrambi i tronisti, si lamenta che Michele con lei appaia molto meno naturale.